Dünyaca ünlü şarkıcının evlat acısı... Ronnie Turner'ın ölüm nedeni belli oldu
Müzik dünyasının efsane ismi Tina Turner, ikinci kez evlat acısı yaşamıştı. 62 yaşında yaşamını yitiren Ronnie Turner'ın ölüm nedeni belli oldu.
Dünyaca ünlü şarkıcı 83 yaşındaki Tine Turner'ın kendi gibi müzisyen olan oğlu Ronnie Turner, 2 gün yaşamını yitirmişti. Tina Turner, acı haberi Instagram hesabından paylaşmıştı.
(Ronnie Turner)
ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI
Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada Ronnie Turner'ın kolon kanserine bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybettiği belirtildi. Eşi Afida Turner, Ronnie Turner'a birkaç ay önce kanser teşhisi konulduğunu açıklamıştı.
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