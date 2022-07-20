Erden Kıral kimdir? Erden Kıral'ın cenazesi ne zaman?

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:02

Türk yönetmen, sinemacı ve senarist Erden Kıral'ın hayatını kaybetmesiyle sinema dünyası bir mihenk taşını daha yitirdi. Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Erden Kıral'ın ölüm haberiyle birlikte Kıral'ın yaşamı araştırılmaya başlandı. İşte, sinema dünyasının başarılı yönetmeninin hayatı ile ilgili başlıca bilgiler...

ERDEN KIRAL KİMDİR?

1942 yılında Gölcük'te doğan Kıral, denizci bir baba ile Gürcü asıllı bir annenin oğludur. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümü mezunudur. Gerçek Sinema, Çağdaş Sinema ve Güney dergilerinde sinema yazıları yazdı ve editörlük yaptı.

ERDEN KIRAL KARİYERİ

Vatan gazetesinde ve 7. Sanat dergisinde "3. Dünya Sineması" ile ilgili araştırmaları yer aldı. 1984 yılından beri Berlin Akademie der Künste üyesidir. Bu kuruluşun Sinema bölümünün kurucuları arasında yer aldı. Yolda filmi 2005 yılında Harvard Üniversitesi Sinemateğine kabul edildi. İzmit Rotary Klübü Aviva, Adana Film Festivali, Uluslararası İstanbul Film Festivali ve Beykent Üniversitesi tarafından 'Yaşam Boyu Başarı' ve 'Onur Ödülleri' aldı. 2009 yılında 4. Köyceğiz Film Festivali tarafından 'Onur Ödülü' verildi.

ERDEN KIRAL 'IN EŞİ KİM?

1968’de yazar Tezer Özlü ile evlenmiştir ve 1973'te bu evlilikten Deniz adını verdikleri bir kızları olmuştur. Çift, 1981 yılında ayrılmıştır.

ERDEN KIRAL CENAZESİ NE ZAMAN?

17 Temmuz 2022'de geçirdiği beyin kanaması nedeni ile Antalya, Kumluca'da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. Erden Kıral'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmek üzere 18 Temmuz 2022'de İstanbul'a getirildi.

Kıral için Beyoğlu Atlas Sineması'nda saat 14.00'te anma töreni düzenlenecek. Teşvikiye Camisi'nde ikindi vaktini müteakip kılınacak namazın ardından, Kıral'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

ERDEN KIRAL FİLMLERİ NELERDİR?