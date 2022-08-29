Uşak'ta Ressam Devrim Erbil'in sergi açılışında "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" gösterisi yapıldı
Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" gösterisini sundu ve Ressam Devrim Erbil'in eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.
Uşak Belediyesi'nce düzenlenen Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde Ressam Devrim Erbil'in eserlerinin yer aldığı serginin açılışı için tören düzenlendi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Erbil, sergiyi Uşak'ta açmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu özel bir sergi. Bu özel güne ancak bunun yakışacağını düşündüm. Uşak'ın halının en büyük kentlerinden, en önemli merkezlerinden biri olduğunu sadece ben değil, dünya biliyor. Bu nedenle bu sergimde sadece resimlerimi değil, resimlerle eşit, aynı boyutlarda ipek halı, yün halı örneklerini, kimisi Türkiye'de, kimisi yurt dışında dokunmuş örneklerini getirdim. Bu belki de dünyada da ilk defa yapılmış bir sergi. Hem resmin kendisi hem resmin ipek halısı ya da yün halısı... Bunun çok daha büyüklerini yurt dışında açacağım. Ama bir Uşaklı olarak, Uşak'ta bu kurtuluş şenliklerine katılmayı bir görev saydım" dedi.
Açılışın ardından Erbil, "Sanat Ülkesi" dizisinin ilk kitabı olan "Devrim Erbil" adlı kitabının imza etkinliğine katıldı. Programın ardından Atapark'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" gösterisini sundu.
Meydanı dolduran yurttaşlar, gösteri sırasında söylenen türkülere ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.
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