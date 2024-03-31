Usta müzisyenlerden ödüllü filmlere: Bu hafta sanatın zirvesi

Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:30

Güncelleme: 31.03.2024 - 17:30

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, sanatseverleri heyecanlandıracak bir dizi etkinlik gerçekleşecek. Konserlerden sergilere, tiyatrolardan film festivallerine kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.

ABD'li efsanevi müzisyen Bruce Springsteen, dünya turnesinin ilk konserlerini 4 ve 7 Nisan tarihlerinde Kaliforniya'nın Inglewood kentinde verecek.

Madonna ise yarın Atlanta'da hayranlarıyla buluşacak ve ardından 4-6 Nisan tarihleri arasında Florida'da sahne alacak.

İngiliz müzisyen James Blunt, İngiltere turnesi kapsamında 2 Nisan'da Brighton'da başlayacak ve ardından Newcastle, Glasgow ve Nottingham'da konserler verecek.

Dünya turnesine devam eden İngiliz rock grubu Judas Priest ise Viyana'da sahne alacak ve 6 Nisan'da Milano'da performans sergileyecek.

ABD'li ünlü rapçi Usher ise yarın Londra'da hayranlarıyla buluşacak.

Klasik müzik tutkunları için ise Paris'teki Sainte Şapeli'nde Opera Festivali, 28 Mart'ta başlamıştı. Festival, 1 Mayıs'a kadar devam edecek olan bir dizi konserle devam edecek. Ünlü opera müzisyenleri ve piyanistlerin katılacağı festivalde tarihi ve modern operalardan örnekler sunulacak.

İspanya'nın tanınmış piyanistlerinden Ignasi Cambra, Barselona'daki tarihi konser salonu Palau de la Musica Catalana'da 4 Nisan'da sahne alacak.

FESTİVALLER TUTKUNLARINI BEKLİYOR...

Film festivalleri de bu haftanın önemli etkinlikleri arasında yer alıyor. ABD'nin Florida eyaletinde 5 Nisan'da başlayacak olan "Sarasota Florida Film Festivali" ve Los Angeles'ta 4-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "The Overlook" festivali, sinemaseverleri heyecanlandıracak.

Bu hafta ayrıca dünya genelinde çeşitli sanat fuarları ve sergiler de düzenlenecek. Belçika'da "Brüksel Kitap Fuarı", New York'ta "Antika Kitap Fuarı" ve "Artexpo", Madrid'de "Almoneda" antika fuarı sanatseverlerin ilgisini çekecek etkinlikler arasında yer alıyor.