Usta oyuncu Ayten Erman yaşamını yitirdi
Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Usta Oyuncu Ayten Erman tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Usta Oyuncu Ayten Erman, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
AYTEN ERMAN KİMDİR?
Ayten Erman, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanı sıra Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ile müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Cennet Mahallesi (2004), Kaygısızlar (1994) ve Bombacı (1988) gibi yapımlarla tanınmıştır.
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