Yayınlanma: 11.07.2023 - 10:29

Güncelleme: 11.07.2023 - 11:16

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar’da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti.

Özkan Uğur'un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alındı. Uğur'un cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) götürülüyor.

Uğur 11.00'de AKM'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.