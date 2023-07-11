Özkan Uğur'un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alındı

Hayatını kaybeden MFÖ üyelerinden Özkan Uğur'un cenazesi Karacahmet Gasilhanesi'nden alındı. Uğur AKM'de düzenlenecek olan törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

DHA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 10:29
Abone Ol google-news

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar’da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti.

Özkan Uğur'un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alındı. Uğur'un cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) götürülüyor.

Uğur 11.00'de AKM'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.  


Özkan Uğur MFÖ

İlgili Haberler

Cem Yılmaz’dan Özkan Uğur’un ailesine taziye ziyareti

Cem Yılmaz’dan Özkan Uğur’un ailesine taziye ziyareti
Nesrin Cavadzade'den Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'a destek

Nesrin Cavadzade'den Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'a destek

En Çok Okunan Haberler