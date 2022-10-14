Usta sanatçıların objektifinden Âşık Veysel

14 Ekim 2022 Cuma, 04:00

Halk ozanı Âşık Veysel’in ölümünün 50. yılında, usta sanatçılar; Ara Güler, Fikret Otyam, İsa Çelik, Ergun Çağatay ve Mustafa Türkyılmaz ile Anadolu Ajansı muhabirlerinin objektifinden çekilen fotoğrafları torunu Nazender Süzer Gökçe ve eşi Gürsel Gökçe’nin çalışmalarıyla kitaplaştırıldı.

UNESCO’nun 2023’ü Âşık Veysel yılı ilan etmesi nedeniyle ATO tarafından Türkçe, ASO tarafından da İngilizcesi basılan kitapta 1934’ten 2021’e kadar Âşık Veysel’le ilgili haberlerden Türçe ve İngilizce bir seçki bulunuyor. Veysel’in daha önce hiçbir yerde yayımlanmayan fotoğrafları da bu kitapta yer alıyor. Kitapta gazete haberlerinin yanı sıra; Ümit Yaşar Oğuzcan’ın, Yaşar Kemal’in, Fikret Otyam’ın, Ahmet Kutsi Tecer’in, Tahir Kutsi Makal’ın, Sebahattin Eyüboğlu’nun, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun, Ruhi Su’nun, Ümit Kaftancıoğlu’nun Erdoğan Alkan ve Mustafa Ekmekçi’nin kaleminden Âşık Veysel’i anlatan yazılar okunuyor.

193 ÜLKEDE DAĞITILACAK

Gürsel Gökçe; kitapla ilgili, “Kitaptan 1000 tane Türkçe, 1250 tane İngilizce basıldı. UNESCO’ya bağlı 193 ülkede dağıtılacak” dedi.

KİTABIN TANITIMI BUGÜN

Âşık Veysel’in kitabının tanıtımı ve kitapta yer alan fotoğrafların asıllarının sergisi bugün, saat 14.00’te ATO Fuaye Alanı’nda yapılacak. Müzik dinletisinin de olacağı programa, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Öğuz, ATO Başkanı Gürsel Baran ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir de katılacak.