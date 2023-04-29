Usta yönetmen Duygu Sağıroğlu hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta yönetmenlerinden Duygu Sağıroğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 29.04.2023 - 21:48
Usta yönetmen Duygu Sağıroğlu hayatını kaybetti
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Yapımcı ve yönetmen Baran Seyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk sinemasının usta isimlerinden Duygu Sağıroğlu’nun vefat ettiğini duyurdu.

Seyhan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

“Sinemamızın ve tiyatromuzun hem üretiminde hem eğitiminde eşsiz hizmetleri olan Duygu Sağıroğlu hocamızı kaybettik. Cenazesi 2 Mayıs Salı günü öğle vaktinde Levent Camii’nde kaldırılarak Feriköy Mezarlığı’nda defnedilecektir.”

Sağıroğlu için ayrıca, 4 Mayıs Perşembe günü saat 13.00’te Atlas Sineması’nda anma toplantısı gerçekleştirilecek.

DUYGU SAĞIROĞLU KİMDİR?

Trabzon’da 1932’de dünyaya gelen, 20’ye yakın sinema filmini yönetirken, 30’un üzerinde filmin ise senaryosunu yazan Sağıroğlu, 1965’te yönettiği ilk filmi “Bitmeyen Yol”la büyük ilgi topladı.

Avrupa ve ABD’de opera dekoratörlüğü çalışmaları yapan Sağıroğlu, 1979’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema TV Enstitüsü’nde ve Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Kariyeri boyunca gerçekleştirdiği yenilikçi sahne tasarımlarıyla övgü toplayan Sağıroğlu, “Muhsin Ertuğrul Emek Ödülü”, “Yılın Sahne Tasarımcısı” ve “Yaşam Boyu Onur Ödülü” gibi birçok ödüle layık görüldü. (AA)


Duygu Sağıroğlu

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