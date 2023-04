Osmanlı tarihçisi Profesör Cornell Fleischer hayatını kaybetti

Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:05

Güncelleme: 26.04.2023 - 13:05

16. yüzyıl Osmanlı ve Modern Türkiye tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Tarih Profesörü Cornell H. Fleischer 73 yaşında hayatını kaybetti.

ArtDog'un aktardığına göre, Chicago Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Tarih Bölümü’nde çalışmalarını sürdüren Fleischer’in vefatı, üniversitenin internet sayfasından duyuruldu.

Açıklamada, "Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri ve Tarihi Bölümlerinde Kanuni Dönemi Osmanlı ve Modern Türkiye Çalışmaları Profesörü Cornell Fleischer’in Chicago’daki evinde beklenmedik bir şekilde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" denildi.

"ALANDA DEVRİM YARATTI"

Chicago Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nden yapılan anma bildirisinde, "Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire: The Historian Mustafa Âli (Osmanlı İmparatorluğu’nda Aydın ve Bürokrat Tarihçi Mustafa Âli) (1986), adlı kitabı büyük beğeni topladı ve büyük ölçüde arşiv kaynaklarına dikkatin hakim olduğu bir alana el yazması ve anlatı kaynaklarının hassas bir yorumunu getirerek alanda devrim yaratmasıyla itibar kazandı" ifadeleri yer aldı.

"Osmanlı İmparatorluğu’nda Aydın ve Bürokrat Tarihçi Mustafa Âli" adlı kitabın yayınlanmasının ardından Fleischer 1988’de MacArthur Bursu ile ödüllendirildi.

Fleischer, Osmanlı geçmişi araştırmalarına getirdiği kültürel bağlamın derinliğinin yanı sıra Osmanlıca, modern Türkçe, Arapça ve Farsçaya olağanüstü hakimiyetiyle tanınıyordu.

"KAHİRE VE İSTANBUL'A ÖMÜR BOYU BİR SEVGİ DUYDU"

Açıklamada, Fleischer'ın hayat hikayesinden de bahsedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"1950’de, ABD’li bir diplomatın oğlu olarak doğan Cornell, gençliğinde ve yüksek lisans öğrencisi olarak dünyanın birçok yerinde yaşadı. Kahire, Bağdat ve İstanbul’da yıllar geçirdi. Kahire ve İstanbul’a ömür boyu devam edecek bir sevgi duydu ve bu sevgi kariyeri boyunca tüm çalışmalarına yansıdı. Brown Üniversitesi’nde bir yıl okuduktan sonra Cornell, Arapça eğitimi almak üzere "eleştirel dil" lisans öğrencisi olarak Princeton’a transfer oldu ve 1982’de Princeton’ın Yakın Doğu Çalışmaları Bölümü’nden doktora derecesiyle mezun oldu. Ohio Eyalet Üniversitesi ve St. Louis’deki Washington Üniversitesi’nde görev yapan Fleisher, 1993’te Chicago Üniversitesi fakültesine katıldı."