“Var Olmayan Bir Hikâyenin Tesadüfi Örgüsü”, 22 Haziran’dan itibaren MSGSÜ Tophane-i Amire KSM Cam Altı Galeri’de!

Sanatçı ve akademisyen Mert Çağıl Türkay’ın kişisel sergisi “Var Olmayan Bir Hikâyenin Tesadüfi Örgüsü”, 22 Haziran – 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Cam Altı Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor.

Bitki, özne ve beden arasında kurulamayan bir anlatının izini süren sergi, izleyiciyi tamamlanmamış hikâyelerin ve parçalı hafızaların içinde dolaşmaya davet ediyor. Fotoğraf aracılığıyla kurulan bu görsel evrende imgeler, köksüz bir hafızanın dağılmış parçaları gibi belirirken; hiçbir zaman bütünüyle tamamlanmayan bir anlatının olasılıklarını görünür kılıyor.

MSGSÜ Tophane-i Amire KSM Cam Altı Galeri’de gerçekleştirilen “Var Olmayan Bir Hikâyenin Tesadüfi Örgüsü” sergisi, yalnızca fotoğrafın estetik olanaklarına değil, aynı zamanda belleğin, bedenin ve kimliğin kırılgan ilişkilerine de odaklanıyor. Bitkiler bedene, beden özneye yaklaşırken hiçbir zaman tam anlamıyla birleşemiyor; ancak bu kopukluk, toplumsal kodların gölgesinde beklenmedik bağların kurulmasına imkân tanıyor. Böylece “Var Olmayan Bir Hikâyenin Tesadüfi Örgüsü”, var olmayarak var olanın ihtimalini araştıran bir görsel deneyim sunuyor.

22 Haziran – 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergi, izleyicileri fotoğrafın katmanlı anlatı olanaklarını keşfetmeye ve imgelerin belirsiz ilişkileri arasında kendi hikâyelerini kurmaya davet ediyor.