Cumhuriyet Gazetesi Logo
“Var Olmayan Bir Hikâyenin Tesadüfi Örgüsü”, 22 Haziran’dan itibaren MSGSÜ Tophane-i Amire KSM Cam Altı Galeri’de!

“Var Olmayan Bir Hikâyenin Tesadüfi Örgüsü”, 22 Haziran’dan itibaren MSGSÜ Tophane-i Amire KSM Cam Altı Galeri’de!

23.06.2026 14:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
“Var Olmayan Bir Hikâyenin Tesadüfi Örgüsü”, 22 Haziran’dan itibaren MSGSÜ Tophane-i Amire KSM Cam Altı Galeri’de!

Sanatçı ve akademisyen Mert Çağıl Türkay’ın kişisel sergisi “Var Olmayan Bir Hikâyenin Tesadüfi Örgüsü”, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Cam Altı Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sanatçı ve akademisyen Mert Çağıl Türkay’ın kişisel sergisi “Var Olmayan Bir Hikâyenin Tesadüfi Örgüsü”, 22 Haziran – 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Cam Altı Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor. 

Bitki, özne ve beden arasında kurulamayan bir anlatının izini süren sergi, izleyiciyi tamamlanmamış hikâyelerin ve parçalı hafızaların içinde dolaşmaya davet ediyor. Fotoğraf aracılığıyla kurulan bu görsel evrende imgeler, köksüz bir hafızanın dağılmış parçaları gibi belirirken; hiçbir zaman bütünüyle tamamlanmayan bir anlatının olasılıklarını görünür kılıyor.  

MSGSÜ Tophane-i Amire KSM Cam Altı Galeri’de gerçekleştirilen “Var Olmayan Bir Hikâyenin Tesadüfi Örgüsü”  sergisi, yalnızca fotoğrafın estetik olanaklarına değil, aynı zamanda belleğin, bedenin ve kimliğin kırılgan ilişkilerine de odaklanıyor. Bitkiler bedene, beden özneye yaklaşırken hiçbir zaman tam anlamıyla birleşemiyor; ancak bu kopukluk, toplumsal kodların gölgesinde beklenmedik bağların kurulmasına imkân tanıyor. Böylece “Var Olmayan Bir Hikâyenin Tesadüfi Örgüsü”, var olmayarak var olanın ihtimalini araştıran bir görsel deneyim sunuyor.  

Image

22 Haziran – 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergi, izleyicileri fotoğrafın katmanlı anlatı olanaklarını keşfetmeye ve imgelerin belirsiz ilişkileri arasında kendi hikâyelerini kurmaya davet ediyor.

İlgili Konular: #sergi #Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

İlgili Haberler

'Yüzyıllar Ötesine Uzanan Karşılaşma ve Etkileşimler' sergisi, Metrohan’da: İki ülke tek şehir
'Yüzyıllar Ötesine Uzanan Karşılaşma ve Etkileşimler' sergisi, Metrohan’da: İki ülke tek şehir İsveç Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 1924’te imzalanan Dostluk Anlaşması’nın 100. yılı kapsamında hazırlanan sergi Metrohan’da açıldı. İBB Kültür ve İBB Miras’ın desteğiyle hazırlanan sergi, İsveç ile İstanbul arasındaki 400 yıllık diplomatik ve kültürel ilişkileri arşivler, sanat eserleri ve tarihsel belgeler üzerinden ziyaretçilere sunuyor.
Türk resminin ustaları 'Sanat Dolu 16 Yıl' sergisinde bir arada!
Türk resminin ustaları 'Sanat Dolu 16 Yıl' sergisinde bir arada! Sanat galerisi Areté, 2010 yılında başlayan yayıncılık ve sanat yolculuğunun 16. yılını, Türk ve dünya resminin efsane isimlerini bir araya getiren “Sanat Dolu 16 Yıl” sergisiyle kutluyor. Devrim Erbil, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Burhan Doğançay gibi ustaların eserlerinden oluşan bu özel seçki, galerinin Çankaya’daki yeni sergi alanında 30 Haziran'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
'Yeniden: Babanı Anlat' sergisi Artopia Sanat Galerisi’nde açıldı
'Yeniden: Babanı Anlat' sergisi Artopia Sanat Galerisi’nde açıldı Baba figürünü kişisel hafızalar, eksiklikler, sevgiler ve mesafeler üzerinden yeniden ele alan “Yeniden: Babanı Anlat” sergisi, 19 Haziran Cuma günü saat 18.00’de Ankara Artopia Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.