‘Vatan bir bütündür...’

Yayınlanma: 16.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 16.02.2024 - 03:06

“Vatanımızı düşmandan kurtaran tüm atalarımızın anısına”

Milli Mücadele yıllarında Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle yoksul, yorgun düşmüş halkın umudunu, moralini yükseltmek amacıyla Fenerbahçe futbol takımının işgal kuvvetleriyle maç yapmasını, General Harington Kupası’nı kazanmasını anlatan tarihi dram “Zaferin Rengi”, futbolun sadece futbol, spor olmadığını insanları birleştiren, tek vücut haline getiren bir direniş, başkaldırı olduğunu kanıtlıyor.

HALKA UMUT VERMEK

İstanbul işgal altındadır, halk perişandır, gün geçtikçe umutsuzluk artmaktadır. Mustafa Kemal Paşa Fenerbahçe Futbol Kulübü’nü ziyaret eder. “Bir millet onuru için direnir, istiklali için mücadele eder. İşgal devletleriyle yapacağınız müsabakalar milli hisleri hareketlendirir. Burada yeşeren umut yediden yetmişe memleketin her tarafına ve her köşesine yayılır” diyerek futbolculara emir verir. Mustafa Kemal’in emrinden sonra takım salt düşman güçleriyle savaşmaz, cepheye de gider, Müdafaa-i Milliye Teşkilatı’yla (Mim Mim Grubu) işbirliği yapıp Anadolu’ya silah ve cephane kaçırır.

Yönetmen Abdullah Oğuz İstanbul’daki direnişi anlatırken tekkelerin, Ermeni ve Rum kökenli yurttaşlarımızın yardımlarını da vurgular. İşgal yıllarına kapsamlı bir boyuttan yaklaşan Oğuz, direniş atmosferini sadece takımın üstünden değil çok sayıda olayı iç içe geçirerek yansıtır. Filmde ayrıca kulübün kurucusu, efsane kaptanı Galip Bey ile Peyker hemşirenin, futbolcu Adnan ile Eleni’nin güçlü aşk öyküleri de yer alıyor. Sultanahmet Meydanı’nda halka hitap eden Halide Edip Adıvar sahnesi etkileyici.

BAŞARILI BİR DÖNEM FİLMİ

Senaryo yazımına ve kurguya da katılan, günümüze göndermeler yapan Abdullah Oğuz’un yönetimi, teknik-yaratıcı ekibinin sinematografi, görüntü çalışması, yapım tasarımları, mekânlar, kostümler çok başarılı. Filmin arasına serpiştirilen belgesel görüntülerde. Tüm oyuncular Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Timuçin Esen, Nejat İşler, Yiğit Özşener, Birce Akalay, Yılmaz Bayraktar ve Gonca Vuslateri başarılı performanslar sunarlar. Sadece Fenerbahçelilerin değil, yediden yetmişe herkesin görmesi gereken bir dönem filmi Zaferin Rengi.

Türkiye Cumhuriyeti’ne, Mustafa Kemal Atatürk’e, demokrasiye sahip çıkamazsak geleceğimizi de riske atmış oluruz. Belgesel nitelikteki final jeneriğini sonuna dek izleyin lütfen...