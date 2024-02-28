'Venera Ensemble' konseriyle sanatseverler büyülendi!

Yayınlanma: 28.02.2024 - 15:52

Güncelleme: 28.02.2024 - 15:52

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Venera Ensemble" konseriyle sanatseverleri buluşturdu. Göbeklitepe'den Eski Yunan kültürüne, Mezopotamya'dan Uzak Doğu'ya kadar birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuş Venüs gezegeninden adını alan topluluk, soprano Bilge Yılmaz, mezzo soprano Gülçin Gültekin, Medine Tuganova ve bale sanatçıları Müge Öğüt ile Tolga Burçak gibi isimlerden oluşuyordu.

Konserde, Batı klasikleri ve yüzyıllardır kalplere dokunan eserlerle birlikte Anadolu'nun eşsiz türküleri seslendirildi. Keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, flüt, klarinet ve arp gibi çeşitli enstrümanların yanı sıra bale gösterileriyle sanatseverlere keyifli bir müzik deneyimi yaşatıldı.