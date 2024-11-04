'Venom: Son Dans' 26,1 milyon dolarlık hasılatla zirvede kalmaya devam ediyor
Venom üçlemesinin son filmi Venom: Son Dans ikinci hafta sonunda da zirvede yer aldı.
Venom üçlemesinin son filmi olan Venom: Son Dans (Venom: The Last Dance), ABD gişelerinde ikinci hafta sonunda da liderlik pozisyonunu korudu. İlk hafta sonu 51 milyon dolarlık başarılı bir açılışla dikkat çeken film, ikinci hafta sonunda 26,1 milyon dolar daha elde ederek gişe hâkimiyetini sürdürdü. Film, dünya genelinde toplamda 317 milyon dolarlık hasılata ulaşarak büyük bir başarı yakaladı.
ABD gişe sıralamasında Venom: Son Dans'ın ardından gelen yapımlar arasında, animasyon macera filmi Vahşi Robot (The Wild Robot) 7,55 milyon dolarlık hasılatla ikinci sıraya yükseldi. Korku türündeki devam filmi Gülümse 2 (Smile 2) ise hafta sonu 6,8 milyon dolar kazanarak üçüncü sırada yer aldı.
Ödül sezonunda öne çıkan filmlerden biri olan Conclave, 5,3 milyon dolarlık hasılatla dördüncü sırada haftayı kapatırken, Tom Hanks ve Robin Wright’ın başrollerinde yer aldığı Burada (Here) ise 5 milyon dolarlık açılış performansıyla beşinci sırada kendine yer buldu.
Box Office ABD – Hafta Sonu İlk 5 (01 - 03 Kasım 2024):
Venom: Son Dans (Venom: The Last Dance) – 26,1 milyon dolar
Vahşi Robot (The Wild Robot) – 7,55 milyon dolar
Gülümse 2 (Smile 2) – 6,8 milyon dolar
Conclave – 5,3 milyon dolar
Burada (Here) – 5 milyon dolar
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