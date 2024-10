Venom: Son Dans beklentinin altında kaldı

Yayınlanma: 27.10.2024 - 16:03

Güncelleme: 27.10.2024 - 16:03

Sony Pictures’ın CinemaCon'da duyurduğu ve merakla beklenen Venom serisinin üçüncü filmi, geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Eddie Brock/Venom karakterlerini canlandıran İngiliz oyuncu Tom Hardy'nin başrolde olduğu yapım, ilk gününde 22 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Bu rakam, 2018'deki Venom ve 2021'deki Venom: Let There Be Carnage filmlerinin ilk hafta sonu performansının gerisinde kaldı.

Filmin hafta sonunda toplamda 65 milyon dolara ulaşması öngörülüyor. Venom: Son Dans, 120 milyon dolarlık bütçesiyle diğer süper kahraman filmlerine göre daha düşük maliyetli bir yapım olarak dikkat çekiyor.

FİLM HAKKINDA

Venom üçlemesinin final filminde, Kelly Marcel'in yönetmenliğinde Eddie Brock ve Venom, artık tek bir bedende yaşamaya alışmışken kendi dünyaları tarafından aranan kaçaklar olarak izleyici karşısına çıkıyor.