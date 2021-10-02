Vitrindeki albümler

02 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

ARİF SAĞ ‘ELECTRİC ANATOLİA’ (MEGA PLAK)

Mega Plak kısa süre evvel “70’ler” adında bir Arif Sağ derlemesi yapmış, bu yıllardaki sözlü arabesk parçalarını bir araya getirmişti. Yeni derleme ise 16 enstrümantal parçadan oluşan bir plak ve ustanın saykodelik yüzünü sergiliyor.

45’lik plaklardan derlenen “Electric Anatolia” albümündeki 16 parçanın dördü (her iki yüzün de ilk iki parçası) orijinal halleriyle listeye alınırken, geri kalan 12 parça overdub bir kayıtla bas gitar ve vurmalı sazlar eklenerek yeniden düzenlenmiş. Bunun son derece anlaşılır bir nedeni var; zira ustanın farklı zaman ve stüdyolarda kaydedilmiş bu 45’likleri hiçbir şekilde ne ton ne de sound olarak birbirini tutmuyor. Yapılan işlem bu farkları gidermiş ve derlemeyi sound ve konsept açısından bir hizaya çekmiş.

Bu derlemenin en yüksek noktası, bir kuşağın hafızasına “Minik Tüpü Alacaksın” diye başlayan dizelerle bir reklam filmiyle kazınmış “Osman Pehlivan” adlı parça. Şayet bir dönem müziğimize (tartışmalı biçimde) saykodelik etiketi yapıştırılacaksa, bu parçadan daha iyisi az bulunur.

1969-1975 yılları arasında kaydedilen, elektro saz ile çalınan, bazısı Yeşilçam filmlerinde kullanılan, ikisi Zafer Dilek tarafından düzenlenen eserler şimdi 180 gram açılır kapak plak formatında...

BURHAN KULLE ‘ZAMANIN GERİSİNDE’

Kargo’sundan Teoman’ına, bir dönem çalmış, çalışmış gerçek bir rock müzik emekçisi Burhan Kulle; power guitar player çizgisinde sağlam bir müzisyen. 2014 yılında ilk albümünü çıkarmıştı ama geride bekleyen çok bestesi bulunuyordu. “Electric” adını taşıyan ilk albüm, Burhan’ın gitarcılığını sergileyen enstrümantal bestelerden oluşmuş özgün bir çalışmaydı. Oysa Burhan’ın ta öteden beri müzisyenliğinde bir başka yüzü daha vardı; doksanlı yıllardan bu yana sözlü besteler de yapıyordu.

Burhan’ın sözlü parçalarından oluşan “Zamanın Gerisinde” adını taşıyan ikinci albümü salgın şartlarında kaydedilmiş; gitarı, davulu, bası kendisi tarafından çalınmış, şarkıları söylenmiş, şarkıların rock müziğine uygunluğu ve organikliği gözetilerek klavye kullanılmamış. Haliyle ilkine göre bu albümün özelliği Burhan’ın besteci ve şarkı sözü yazarlığının öne çıkması.

30 dakikalık albümdeki sekiz bestenin tarih sıralaması yeniden eskiye doğru gidiyor. Örneğin kapanıştaki “Bir Gün” 1999 tarihli, açılıştaki “Oyalanma” ise çok taze. O yüzden albümün adı “Zamanın Gerisinde”.

Besteler konusundaki en büyük ilham kaynağı, dinleyerek büyüdüğü seksenli ve doksanlı yılların hard-rock toplulukları. Aynı ruhu yaşıyor ve yaşatıyor.

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