Vitrindeki albümler

25 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

GRUP YORUM ‘CEMO / GÜN GELİR’ (KALAN MÜZİK)

Büyük bölümü hapiste geçen zor bir dönemdi 1989, ama aynı yıl içinde altı ay arayla iki albüm çıkarmayı başarmıştı Grup Yorum. Birilerine göre “Türkülerle” yorumlardan oluştuğu için yeterince politik değildi ama “Cemo / Gün Gelir” topluluğun şahlanışına işaret ediyordu.

Bu albümde (türkü, marş, pop müzik gibi) farklı müzikal formlar artık iyice kaynaşmıştı ve organik bir bütünlük içine girmişti. Topluluğun nerede duysanız hemen tanıyacağınız özgün bir sound’u oluşmuş, oturmuştu. Kadroda çok sayıda solistin varlığı ise kolektif bir topluluk sound’u ile dengelenmişti. Müzisyenlerin tek tek bireysel yetenekleri değildi öne çıkan, topluluk ruhuydu. İçinde çalkalandıkları politik olaylar ve baskılar onları birbirlerine kenetleyen en önemli faktördü. Hapse girdikleri oranda iyi besteler yapıyor, müziklerini iyileştiriyorlardı.

Önce kaset sonra CD olarak çıkan “Cemo / Gün Gelir” albümünün ilk kez yapılan plak baskısında formatın süresi münasebetiyle iki parça eksik: 12 parçalık orijinal listeden kasetteki dizilişe göre her yüzün son parçaları olan “Stien I Bjerget” ile “Çağrı” plakta yok. Orijinali 51 dakika olan albüm, plakta anlaşılır nedenlerle 45 dakikaya indirilerek basıldı, ilk baskı sadece 1000 adet.

ŞARKILAR BİR OYUNDUR... (ADA MÜZİK)

Hayattaki sanatçıya saygı albümü yapılması ender bir durum. Plak şirketinin sanatçının onayını alarak 1999 yılında başlattığı projede yer alan müzisyenler, Bülent Ortaçgil şarkılarını tutkuyla söyleyen isimlerdi; ticari-popüler şahsiyetler değil. Zira pop kültürünün çabuk tüketimine direnen nadir bir müzisyendi Ortaçgil; başkalarına siparişle şarkı yazmıyor, şarkılarının söylenmesine ise sadece müzikal gerekçelerle ve sanatsal bir karşılığı varsa izin veriyordu.

Usta müzisyenin piyasa dışı duruşuna paralel bir anlayışla yola koyulan şirket, bu iş için bir yılı aşkın bir süre titizlikle çalışmış, 2000 yılında iki CD halinde yayımlamıştı. “Bülent Ortaçgil İçin Söylenmiş Bülent Ortaçgil Şarkıları” alt başlığı ile çıkan “Şarkılar Bir Oyundur” 22 isimden teşekküldü, pop-rock’tan caza ve etnik müziğe kadar uzanan bir çeşitliliğe sahipti.

Şaşılacak derecede ilgi görmüş, Ortaçgil’i yıllarca seven, dinleyen dar bir kesimin dışına taşımış; eski albümlerinden daha fazla satmıştı.

Saygı albümleri ekseriya kötüdür, bu albüm ise kendinden sonra yapılanlar tarafından halen aşılamadı. Çıktığında eleştirilerden nasibini alıp zaman geçtikçe kıymetlenen albüm, şimdi ilk kez (orijinal tasarımıyla) ikili plak formatında yayımlandı.

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