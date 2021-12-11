Vitrindeki albümler

11 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

BLUES ATTACK ‘BRİNGİNG DOWN THE HOUSE’



Tabanca gibi derler ya, işte Blues Attack isminin de çağrıştırdığı üzere tarife cuk oturan bir topluluk. İstanbullu topluluğun 10 besteden oluşan tam bir blues-rock-country-funk karnavalı olan ilk albümü “Bringing Down The House”, türünün meraklıları için gerçek bir arşiv parçası. Dijital platformlarda yayımlanmış olsa da plak olarak basılmayı da hak ediyor.

2017 yılında Sezen Köroğlu (klavye), Tarkan Mumkule (gitar) ve Batur Yurtsever (bas) gövdeyi oluşturmuş; ardından Güray Oskay (vokal) ve Hasan Ali Polat (davul) katılmış. Düzgün mekânlarda çalarak iyi bir kitle oluşturmuş, yurtdışında sahne almış; salgın döneminde de albümü tamamlamışlar. Konuklar Serkan Emre Çiftçi, Özgür Şengül, Burak Ocakçı, Göksenin Tuncalı, Bengisu Öcal ve Pelin Özülkü.

Sound’u modern; zengin nefesliler, cillop gibi vokaller, sağlam bir ritim seksiyonu... Müzikal paleti gelişkin; ritmik süreklilik, armonik melodik şarkı yapıları, ifadeleri yüksek gitar ve klavyeli çalgılar soloları... İlham yelpazesi geniş; Canned Heat’ten Dire Straits’e, Molly Hatchett’tan Blues Brothers’a...

Alev almışçasına çalan ekip, kesinlikle uzun yol kamyoncularının dostu... Zor ve uzun bir yolda azimli bir başlangıç. Yolunuz açık olsun şoför kardeşlerim...

MEHMET KEYA YİĞİT ‘CAFE KEYA’ (Z KALAN)

Z Müzik ilk albümlerini çıkaran müzisyenlerin en güvenli sığınak noktası olmayı halen alnının akıyla sürdürüyor. 20 yılı geride bırakan firmanın yeni takdimi “Cafe Keya”, ezgileri ve çalgıları (farklı coğrafyaların etkileri altında) elektronik dokunuşlarla yorumlayan müzikal bir deneyim. Doğup büyüdüğü toprakların kültürel zenginliğinden, çeşitliliğinden etkilenerek besteler yapan Mehmet Keya Yiğit’in de ilk albümü.

Mehmet Keya Diyarbakırlı. Çocukluğunda bir saz ile başlayan sevdasını, okul olarak gördüğü Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’nde sürdürmüş. Yıllarca biriktirdiği bestelerden beşini de “Cafe Keya” albümünde bir araya getirmiş. Aslında yedi parça var bu albümde, ama son ikisi repertuvardaki “Nesekine” ve “Şev” adlı iki parçanın muhtelif çalışmalardan tanıdığımız cesur ve deneyci müzisyen Cansun Küçüktürk tarafından yapılmış remiksleri.

Mehmet ud ve cümbüş, Cansun gitar, bas çalıp elektronikleri yaparken kemanda Metehan Dada, klarnet ve saksafonda Onur Çalışkan, vurmalılarda Burhan Hasdemir eşlik etmiş.

Düzenlemeler dahil albüm iki tutkulu adamın ortaklığında vücuda gelmiş. Dostluklarını müzikal bir dil ve bakış açısına tahvil ederek iyi bir uyum yakalamış; yerelliğe evrensel bir çerçeve çizmişler.