Vitrindeki albümler

04 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

ULUCAN TRİO ‘MANAV/SÖNMEZ/GENÇKAL/RAVEL: PİYANOLU ÜÇLÜLER’ (ÇAĞSAV MÜZİK)



Bulgaristan’da sanat sevgisinin güçlü olduğu bir ailede doğan büyüyen Ulucan Kardeşler, klasik müzik çalışmalarına Şumen’de başlamışlardı. 1989 yılında aileleriyle birlikte Türkiye’ye göçen kardeşler, çalışmalarını önce burada, ardından İngiltere, Amerika ve Almanya’da sürdürmüşlerdi. Solistlik kariyerlerine hem birlikte hem de ayrı ayrı devam eden üç kardeş, ünlü müzisyenlerle çalışmış, konserler vermiş, uluslararası yarışmalarda ödüller kazanmıştı.

Kardeş olmanın avantajı onların müziklerinde her daim hissediliyor. Sanki aralarındaki gizli iletişim ağı bulunuyormuşçasına anlaşıyorlar. Onların solo, duo ve trio olarak oluşturduğu aile albümleri kuşağını iyi yansıtan yorumlar olmakla birlikte, iyi bir geleceğe sahip olduklarının da ipuçlarını taşıyor. Her biri yetenekli ve renkli karakterler; yanı sıra tutkulu ve keşifçi...

Özcan ve Birsen kardeşlerin çellist Ozan Evrim Tunca ile birlikte oluşturdukları Ulucan Trio’nun 2020 yılında çıkardıkları albüm, Doğu renklerini de içinde barındıran çağdaş müzik çalışmaları adına usta işi bir hamle. “Piyanolu Üçlüler” albümü, üç Türk (Özkan Manav, Özcan Sönmez ve Berkant Gençkal), bir Fransız (Maurice Ravel) bestecinin eserlerini trio formatına uyarlıyor.

ULUCAN DUO - MOZART / DEBUSSY / STRAUSS (ÇAĞSAV MÜZİK)

Ülkemizde oda müziğinin ilk akla gelen isimlerinden Ulucan Kardeşler; Birsen, Özcan ve Ayşen Ulucan. Kardeşler, Franz Schubert, Franz Liszt, Fazıl Say, Zeynep Gedizlioğlu ve İnci Yakar’ın eserlerinden oluşan ilk çalışmaları “Bir Ağaç Gibi” albümünü üçlü formatta 2008 yılının şubat ayında kaydetmişti. Dinamik ve coşkulu yorumlarıyla dikkat çeken kardeşler, zaman içinde farklı kombinasyonlarla çalışmış, yeni kuşağın sesi olacak işlere imza atmış, yurtiçi ve yurtdışında başarılı konserler vermişlerdi.

Kardeşlerden ikisi, piyanist Birsen ve kemancı Özcan Ulucan, 2021 yılını Ulucan Duo adıyla yaptıkları güzel bir çalışma ile taçlandırıyor.

Büyük bestecilerin unutulmaz eserlerine (kuşağının ruhunu maharetle yansıttıkları için genç işi demekte sakınca görmediğimiz) yeni bir ruhla yaklaşan Ulucan Kardeşler’in son kayıtları klasik, romantik ve empresyonist dönemin üç bestecisine odaklanıyor. Wolfgang Amadeus Mozart, Claude Debussy ve Richard Strauss... Üç büyük bestecinin üç önemli sonatını içeren albümün özelliklerinden biri de, Strauss’un keman-piyano sonatının ülkemizde ilk kez kaydedilmiş olması.

Şiirsel bir anlatım; sanatsal açıdan parlak, ruhen derin ve samimi... Kayıtlar ise pırıl pırıl...



