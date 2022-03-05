Vitrindeki albümler

05 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

İNCİ YAKAR BİROL’DAN ‘SAYGUN’A SAYGI’ (ÇAĞSAV MÜZİK)



Klasik müzik dinleyicisinin daha evvel çeşitli albümlerde tanıdığı piyanist İnci Yakar Birol, ilk kez Steinway Grand D başında solo bir albümle karşınızda. Şefik Kahramankaptan yapımcılığında, Emin Germen tarafından kaydedilen ve 29 kısa parçadan oluşan “Saygun’a Saygı” titiz bir çalışma.

Piyano öğrenimine MSÜ Devlet Konservatuvarında başlayan, bir markanın piyano yarışmasını kazanan, ardından öğrenimine Almanya’da devam eden İnci Hanım, bu yıllarda önemli ödüller ve burslar almış, bazı Avrupa ülkelerinde konserler vermişti. 2012 yılında doçent olan İnci Hanım, öğrenimine başladığı okulda görev yapmakta.

Albüm çoksesli müziğimizin büyük ustası, Türk Beşleri’nin evrensel bilgesi Ahmet Adnan Saygun’a bir saygı duruşu niteliğinde. 1991 yılında 6 Ocak günü vefat eden Saygun’un 30. yıldönümünde kaydedilen albümde, ustanın üç eserinin yanı sıra İnci Hanım’ın (çocuk müzik eğitiminde kullanılan) İnci’nin Kitabı’na ithafen çaldığı sesli kitap besteleri yer almakta.

İnci Hanım, Saygun’un nota dünyasına farklı bir hassasiyetle yaklaşıyor. Ustanın eserlerini sadece yaşadığı dönemle sınırlamayıp günümüze taşıyan dokunuşlarla işliyor. İnci Hanım sadece bir piyanist değil, aynı zamanda derin de bir besteci.

SUBGREEN ‘METAMORPHOSİS’ (NOİSEİST)

Kimileri Monality, kimileri Post adlı topluluktan hatırlayacaktır Erdem Tunalı’yı. Hani o insanların kitlesel halde konser mekânlarına doluştuğu ve kan ter içinde kalana kadar dans ettiği günlerden. Erdem, Galatasaray ITM’de ses mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra Holland Kraliyet Konservatuvarı’nda Elektronik Müzik okumuş; mezuniyetten sonra da kendini müzikteki modern kavramlara, film müziklerine ve ses yerleştirmelerine (enstalasyon) adamıştı. Yakın dostlarıyla yaptığı müziğin yanında bir de zengin bir iç dünyası var Erdem’in; alter egosunun adı Subgreen. Bu isim altında ambient ve deneysel elektronik tarzındaki ilk albümünü 2015 yılında çıkarmıştı: “Inner Mirror”

Subgreen’in ikinci albümü “Metamorphosis” ilkine göre müzikal zenginlik açısından minimal farklar içerse de ruhsal açıdan dünyanın son yıllarda yaşadığı hadiselerin etkilerini derinden taşımakta. Erdem içerik olarak başta insanın varoluş nedenlerini olmak üzere bazı düşünceleri daha yoğun sorgulamaya başlamış IDM, ambient ve noise; 12 parçadan oluşan “Metamorphosis”, organik ve inorganik sesler: yan yana getiren, farklı olanların uyumunu deşifre eden ve frekansların insan psikolojisi üzerindeki etkilerini iyi kullanan bir albüm.