Vitrindeki albümler

16 Nisan 2022 Cumartesi, 00:03

SAİNTS ‘N’ SİNNERS ‘RİSE OF THE ALCHEMİST’ (SNS RECORDS)



2002 yılında kurulmuş, ilk albümlerini geç çıkarmışlardı. 2013 yılında kendi isimlerini taşıyan ilk albümlerini çıkardıklarında bu ülkeden dünya çapında, üstün kalitede iş çıkarabilecek metal topluluklarımız olabileceğine dair inancımız biraz daha pekişmişti. Dokuz yılın sonunda Saints ‘N’ Sinners, sessizliğini bozdu ve bu iddianın gerçekliğini bir kez daha ortaya koydu. Son iki yıldır albümden küçük tanıtımlarla (B Side’lara koyduğu kavırlarla) dinleyicilerinin ağzına birer parmak bal çalan topluluk, yeni albüm “Rise Of The Alchemist” ile balın üzerine kaymak sürdü.

Hayli eleman değiştirdi Saints ‘N’ Sinners. Güncel kadrosu vokalde Mehmet Kaya, gitarlarda Deniz Tuncer, Kıvanç Kaytanlı, basta Berkan Çakmak, davulda Doğan Rekkalı’dan oluşuyor. Ayrıca klavye ve geri vokallerde Max Morton ile Meltem Yumulgan eşlik etmiş. Topluluğun kendi şirketi SNS Records’tan çıkan ilk ürün bu. Maskot Virgil yine kapakta.

Deniz Tuncer’in imzaladığı söz ve müzikler ise ilk albüme oranla daha melodik ve katmanlı; atmosfer açısından da çok güçlü. “Rise Of The Alchemist”in dünyadaki muadillerinden eksik kalan bir tarafı yok. Vokalinden gitarına, sound’undan bestelerine, her açıdan sağlam, taş gibi albüm. Bu yıl çıkan en iyi metal albümü.

BARİSTA ‘OPEN SESAME VOL 4: AS IS’ (MONOPLAY RECORDS)

İstanbul çıkışlı bir rock müzik projesi Barista, mimarı ise Bahadır Han Eryılmaz. Bu proje kapsamında ilk kez 2014 yılında “Daydream”, iki yıl sonra da “57” adlarında iki albüm çıkmıştı. Şimdi de ilk üç bölümü 2021 yılı içinde yayımlanan (26 şarkıdan oluşan) ve beş bölümde tamamlanması planlanan Open Sesame serisinin dördüncüsü “As Is”, 11 Mart tarihinde dijital platformlardan piyasaya sürüldü.

Aslında ismi ve numarası bir yana, hepsini bir bütün olarak görmeli bu çalışmaların, birbirlerinin devamı niteliğinde. Zira yan yana geldiğinde, peş peşe dinlendiğinde bir gelişimin seyrine tanık olmak mümkün. Bu seriye dahil olan şarkıların aritmetik toplamı pop kültürüne ait bir eserden ziyade, bireysel iç dünyalarımızı anlatan hikâyelere benziyor.

Beş şarkıdan oluşan “Open Sesame Vol 4: As Is”, yine doyurucu ve içerik olarak insanoğlunun hayati sorunlarına değinen ayrıntılarla dolu. Müzikal kısmına gelecek olursak eşlik edenlerin şanı şöhreti anlatmakla bitmez. Davul ve tuşlu çalgılar çalıp geri vokal yapan Bahadır’ın yanında davulda Simon Phillips, gitar ve tuşlu çalgılarda Jesse Siebenberg, vokallerde de Brian Duffy ve Lydia Salnikova var.

Not: Serinin beşinci ve son bölümü tamamen Türkçe şarkılardan oluşacak.