Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 08.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.07.2023 - 05:16

PENTAGRAM ‘MAKINA ELEKTRİKA’ (SONY MÜZİK)

2022’nin dokuzuncu ayında dijitalde yayımlanmıştı, şimdi plak olarak basıldı Pentagram’ın ikisi cover (Yavuz Çetin’in “Dünya” ve Metallica’nın “Seek and Destroy”), İngilizce ve Türkçe ceman 10 parçadan oluşan sekizinci stüdyo albümü “Makina Elektrika”.

Önce üç şarkı (Bu Düzen Yıkılsın, Sur, Pride) yayımlamıştı. O günlerde metal camiasının bir kesimi tarafından olmadığı kadar eleştirilmişlerdi ama doğru karar vermek için albümü dinlemek icap ediyordu. Albümün referansları fazlaca ve geçmişten geleceğe bir retrospektif olduğu anlaşılınca işler değişti. Albüm (demodaki Bartu Toptaş’ı saymazsak) bugüne değin yer alan tüm vokalleri içeriyordu.

Dile kolay sen Türkiye’den bir metal topluluğusun ve 30 yılı çoktan geride bırakmışsın; üstelik bunun yirmi küsur yılı yeni Türkiye! Bu aynı türdeki yabancı topluluklar karşısında büyük bir başarı hikâyesi yazar ve birkaç asra denk düşer. Müzisyen, üstelik metal müzisyeni olmanın zorluklarını dibine kadar yaşamış bu insanlar topluluğu, çalışmanın içeriğini otoriteye ve baskı altındaki kalabalıkların psikolojisine ayırmış, onların çığlıklarına kulak vermiş.

Evet, durdukları yer belliydi ama işaret parmağını uzatmak anlamında Pentagram hiç bu kadar politik olmamıştı. Bu anlamda bir karakteri var albümün.

ANIL ERASLAN ‘DREAM WORKS’ (RUMİ SOUNDS)

Çellocu Anıl Eraslan yaşamının ilk 20 yılını Ankara’da aldığı müzik eğitimiyle geçirdikten sonra önce Strasbourg, ardından Berlin’in yolunu tutmuş ama ne içinden çıktığı kültürü ne de bilinçaltını gıdıklayan rüyalarını terk etmiş. Hepsini aynı kazanda kaynatarak elde edeceği zenginliği keşfetmiş. “Dream Works” onun hem yıllardır üzerinde dostlarıyla birlikte çalıştığı deneysel topluluğunun hem de doğaçlama temelli albümünün adı.

Osmanlı-Türk müziği, özgür doğaçlama ve elektro-akustik anlayışın buluştuğu çalışmanın içeriği adından da anlaşılıyor.

Rüyalarını düzenli olarak not alan Anıl bunları müziğe tahvil ediyor. O fantastik dünyanın buz gibi bir doğaçlama olduğunu ispatlıyor. Ya da rüyalarının soundtrack’ini besteliyor. Üstelik bunu tek başına yapmıyor, müzisyen dostlarını da sadece çalgılarıyla değil, rüyalarıyla birlikte davet ederek işi bir kolektiviteye dönüştürüyor.

İstanbul’un seslerinden de ilham alan “Dream Works” dinleyicinin hayal gücünü ve rüyalarını talep ediyor. İlk dinleyişte kaotik görünse de dirayet gösterin; gözleriniz karanlığa alıştıktan sonra siyahın içindeki tüm nesneleri tek tek ayırt edeceksiniz.

Not: Albüm Rumi Sounds tarafından 180 gram plak olarak basıldı ve dijitalde yayımlandı.