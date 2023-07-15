Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 15.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.07.2023 - 03:16

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ ‘KADER SK.’ (SONY MUSİC)

Her albümünde sözlerinden sounduna varana kadar arayış içinde olan, mütemadiyen değişiklik peşinde koşan yenilikçi topluluklardan biri Yüzyüzeyken Konuşuruz. İlk albümünden bu yana, özellikle de “Otoban Sıcağı” albümüyle birlikte tırmanışını sürdüren nadir yeni kuşak isimlerden. Yeni albümleri “Kader Sk.”, bu anlayışın bir uzantısı olarak yine bazı farklar ve özellikler içeriyor.

Daha önce içinden iki şarkının dijital platformlarda yayımlanmasıyla görücüye çıkan sekiz şarkılık albüm sadece 28 dakika. Yani yeni kuşakların tahammül ve sabır sürelerine uygun uzunlukta. Lafı dolandırmayan şarkılar kısa ve net; Kaan Boşnak’ın ince zekâsını ve yarı sarkastik ruh halini yansıtırcasına. Müzikal açıdan da elektronik beatler biraz derlenip toparlanmış, sadeleştirilmiş ve klavyeler öne çıkarılmış durumda. Vokalde de arabesk gırtlak hançerelerinin yoğunluğu, Türk müziği ezgilerinin göz kırpan cemali, kubbede hoş bir seda olarak yankılanıyor. “Kaş II”, “Durmaz Akar” ve “Battı Gemim” en iyiler. Topluluğun sicilini ortaya koyarak baktığımızda, “Kader Sk.” onların bir ara dönemine işaret ediyor. Lale Devri’nde değiller ama muhtemelen bir sıçrama öncesi durgunluk dönemindeler. O zaman sıradaki albümü merakla bekleyelim.

BREK ‘1990’ (KARE)

İstanbullu prodüktör ve şarkıcı, halihazırda bir Kadıköy sakini Brek. Evde tek başına çalışan didinen, yalnız bir ruh. 2018 yılında çıkan ilk albümü “TV Juice” İngilizce şarkılardan oluşuyordu. Zaman içinde değişimler yaşadı Brek. İkinci albümü “Ölü Pop” ile birlikte artık dili Türkçeydi. Hemen ardından “Mutsuzlar” albümünü çıkardı, şimdi de dördüncü çalışması “1990” ile evinin penceresinden dış dünyaya el sallıyor. 14 şarkılık yeni albümünü doğum günü olan 7 Temmuz’da yayımlandı Brek. Bir yılı aşkın zamandır bu albüme çalışıyordu.

“1990” en az Depeche Mode kadar karanlık, hüzünlü ve kırılgan bir albüm. Adını albüme veren punk-rock gitar riff’leriyle yapılan şarkı biraz ayrıksı, o günlerin havasını yansıtıyor. Albümün bütünü ise öncekilere göre biraz daha melankolik.

Umutsuz aşk hikâyelerinden varoluş kaygılarına kadar uzanan bir dünyada, bu da Brek’in tüm işleri gibi “ev yapımı”. Bir karakteri ve ruhu var Brek’in, o karakter ve ruh da günümüzün depresif genç kuşağını iyi yansıtıyor. Jakuzi ve Hedonutopia’nın dahil olduğu yeni kuşak elektro-indie/synthe-pop müzisyenlerden biri Brek. Kuşağının ruh halinden, müziklerinden etkiler taşısa da sonuçta başkası gibi değil, kendisi gibi... Siz de el sallayın!