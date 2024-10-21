Vitrindeki Albümler (21 Ekim 2024)

Yayınlanma: 21.10.2024 - 13:05

Güncelleme: 21.10.2024 - 13:06

PİNHANİ "ÖZ DEYİŞLER" (BEĞENİ)

Pinhani yakın zamanda sinyalini vermişti bu albümün. “On Türkü” albümünün attığı temeller üzerinde yükselen yeni albüm “Öz Deyişler”, onların yıllarca memlekette adım basmadık yer bırakmamasının; karış karış gezdiği ve çaldığı yerlerden neler alacağını iyi biliyor olmasının ürünü.

16 türkü formunda şarkıdan oluşan albüm Sinan Kaynakcı’nın söz ve müziklerinden oluşuyor. Sinan’ın yıllarca biriktirdiği Anadolu türküler tek bir albümde, “Öz Deyişler”de bir araya geliyor. Albümde daha önce yayınlanmamış 12 türkü kaydını yanı sıra daha önce yayınlanmış dört türkünün yeni kayıtları yer alıyor. Albümde gitarları Eray Polat basları ise Pinhani’den tanıdığımız Selim Aydın çalıyor. Selim tarafından 2024 yazında Studio Nordic’te kaydedilen albümde Sinan da “Anadolu aşıklık geleneği”nden beslenerek yazdığı bu türküleri, bir başka gelenek olan “çalıp söyleme geleneği”ne bağlı kalarak yanık sesiyle canlı çalıp söylüyor. Albümde zaman içinde öne çıkacak olan birçok türkü var ancak ilk olarak açılışta yer alan “Bir Güzele Bağlandım” daha şanslı gibi...

Geleneksel müziğimize güncelleme yaparak taze bir bakış açısı getiren “Öz Deyişler” albümü, Sinan’ın yeni kuşak halk dervişi olma yolunda attığı sağlam adımlardan biri.

VOLKAN ÖKTEM “#7” (SPACE GOATS)

Caz mı, pop mu, rock mı, etnik müzik mi? Hangi türden hoşlanıyorsanız hoşlanın, sayısız taşın altından çıkan süper-enstrümantalistin adıdır Volkan Öktem. Onu sayısız projede ve solistin arkasında dinledik, sayfalara sığmayan performans listelerine hayran kaldık, ancak yakın zamana değin bir solo albümüne nail olamamıştık. Artık o eksik de tamamlandı, Volkan ilk solo albümü “#7”yi dijital platformlarda yayınladı.

Aslında halen aklının ucundan geçen bir çalışma değildi bu albüm; her şey Serhat Şensesli’nin Volkan’ın öylesine kaydettiği bir iki melodinin demosunu dinlemesiyle başladı. Zaten salgın günleriydi, pekâlâ bunları düzenleyip kaydedebilirlerdi. Volkan hemen uzun süre çaldığı yakın arkadaşlarını devreye soktu, onlardan evlerinde kanal kayıt yapmalarını istedi. Tuşlu çalgılarda Ercüment Orkut, trompetlerde Barış Doğukan Yazıcı ile Halil İbrahim Işık, basta ise Serhat’tan oluşan kayıtlara; yer yer Sarp Maden, Cihat Akyıldızi Okan Ersan, Çağrı Sertel, Mehmet Akatay da eşlik ediyor.

Mahavishnu’dan Chick Corea ile Miles’in elektrikli dönemine değin uzanan ilham yelpazesi içinde ortaya çıkan albümle Volkan sadece diskografisindeki bir eksikliği kapatmıyor; yakında CD kütüphanemize şeref vereceğini vaat ediyor.