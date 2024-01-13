Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 13.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 13.01.2024 - 03:00

ERKİN KORAY ‘TEK BAŞINA KONSER’ (KALİTE MÜZİK ÜRETİM)

Erkin Koray’ın 13. albümü “Tek Başına Konser”, 1991 yılında kaset, ardından CD olarak çıkmıştı. Şöyle takdim ediliyordu “baba” açılışta:

“Yıl 1957, Erkin Koray 16 yaşında ve ilk konserini Galatasaray Lisesi’nde veriyor. Yıl 1991 ve Erkin Koray hâlâ dimdik ayakta ve hâlâ bizlerle müziğin babası Erkin Koray.”

Kariyeri açısından bir yenilikti ama aslında bu formattaki konserleri Erkin Baba mecburiyet tahtında formüle etmişti. Ekonomik koşullar müzisyenleri hem maliyeti düşürmeye hem de daha fazla çalışmaya zorlamıştı. Piyasa koşulları kalabalık orkestraları doyurmayınca ekipler daralıyordu. Ayrıca Erkin Baba da her karşısına çıkan müzisyenle rahatça çalışabilecek biri değildi. İşte Gülhane Parkı’nda tek başına çıktığı konser bu şartların sonucuydu.

Tek başına verdiği konserde şarkıları Roland E-30 orgu ve gitarı ile yalnız söylemiş, sonlara doğru yorulsa bile yaşına göre parmak ısırtan bir performansa imza atmıştı. Aslında bu konserde yankılanan tek şey org-gitar-vokal değildi. Yalnız adamın arkasında kalabalık bir hayran grubu vardı, ortalığı “Er-kin Ba-ba, Er-kin Ba-ba” çığlıkları ile inletiyordu.

Albüm, ilk kez plak formatında, ilk baskıda sadece 1000 adet basıldı ve çıktığı hafta babanın hayranları tarafından tüketildi.

YÜRÜYEN MERDİVEN ‘YÜRÜMEK’ (BİLGİ MUSIC LABEL)

Beraberlikleri 20, ilk albümlerini çıkaralı ise tam 10 yıl olmuş. Piyanist Yiğit Özatalay ile davulcu Mustafa Kemal Emirel’den oluşan Yürüyen Merdiven, 2014 yılında “Çınar, Güneş ve Bir Deli” adını verdikleri çalışmaları ile o yılın en iyi işlerinden birine imza atmıştı. İkinci albüm “Yok mu, Var” ve konser kaydı olan “Live at Yeldeğirmeni Sanat” ile ekmek ve hürriyet kavgasının ruhuyla yaptıkları müzikal çizgilerini yükselterek sürdüren ikili, şimdi adını Nâzım Hikmet’in şiirinden alan “Yürümek” albümüyle bu bayrağı göndere çekiyor.

Önce “Boyun Eğmeyenler” tekli olarak yayımlanmıştı. 10 parçadan oluşan albümde kapanıştaki bir Ağrı türküsü olan anonim “Konma Bülbül” dışında tüm besteler ve (Nâzım Hikmet, Can Yücel, Antonio Machado satırları dışında) sözler Yiğit’e ait. Aşina olduğumuz dostları ile çalışmışlar. Bu olağanüstü kadroda Genco Erkal, Tülay Günal, Çağdaş Engin, Angelika Niescier, Ülkü Aybala Sunat, Kristian Lind, Burak Dursun, Tolga Bilgin, Barış Ertürk, Andrzej Wlodarz var.

Memleketin kültürüne, tarihine ve politikasına insanca yaklaşan, gerek muazzam çalgı performansları, gerekse de zorlu kompozisyonları ve düzenlemeleri ile usta işi bir albüm “Yürümek”. Ruhunu ve umudunu kaybetmeyenlerin müziği bu...