Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 25.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 25.02.2024 - 04:52

GÖKSEL ‘2001-2007 EN İYİLERİ’ (SONY MUSIC)

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü 1992 yılında bırakmıştı, kararı müzisyen olmaktı. Göksel’i (Demirpençe) çoğumuz “Depresyondayım” şarkısı ile tanıdık ama Belgin Doruk ile Mine Mutlu arasında bir görüntüye sahip olan bu romantik ve melankolik kadının kökleri maziye dayanan bir başka müzikal evveliyatı vardı. Onno Tunç’tan Sezen Aksu’ya, Yavuz Çetin’den Alper Erinç’e kadar uzanan tutkulu bir hikâyeydi bu.

Kırılgan bir kadının efkârlı dünyasından bizlere seslenen Göksel, 2009 yılına değin istikrarlı bir biçimde üretmiş, albümler çıkarmıştı. Aynı yılda da “The Best of Göksel” adıyla CD formatında bir toplama albüm yayımlanmıştı. Dönemin listelerine girmiş, ticari başarıyı da yakalamış şarkılarından seçilerek hazırlanan bu derlemede ağırlıkla Göksel imzalı şarkılar yer almış; “Taş Bebek” isimli şarkıda söz ve bestede Teoman, maNga solisti Ferman Akgül ve düzenlemede Alper Erinç eşlik etmişti. Bu derleme şimdi “2001-2007 En İyileri” adıyla ilk kez plak formatında basıldı. Plakta “Depresyondayım”, “Bir İhtimal”, “Allı Pullu”, “Karar Verdim”, “Arka Bahçemde”, “Bi Seni Konuşurum”, “Benden Geçti Aşk”, “Hastasıyım”, “Firar”, “Yabani Otlar”, “Yarabbi Şükür”, “Taş Bebek” isimli şarkılar yer alıyor.

NİL KARAİBRAHİMGİL ‘TEK TAŞIMI KENDIM ALDIM’ (SONY MUSIC)



Milenyumla birlikte artık şarkıcılık ve popstarlık kavramlarının tarifinin bir kez daha değiştiğinin ilk örneklerinden biriydi Nil Karaibrahimgil. Yeni eğilimler ışığında özgün tarzıyla, yüksek özgüvenli lügatını, şehirli modern kadın kimliğini şarkılarına yansıtan bu “özgür kız”, “Pırlanta”, “Bu Mudur?”, “Peri”, “Organize İşler Bunlar” gibi ikonik şarkılarının yer aldığı üçüncü albümü “Tek Taşımı Kendim Aldım” ile kuşağının arzularına tercüman olmuştu.

Nil, o güne kadar yazılan şarkı matematiğinin dışına çıkıyor, çok sıradan konular hakkında bile konuşma ağzıyla şarkılar yazılabileceğini ortaya koyuyordu. Yanı sıra bir de popüler müzik aracılığıyla mesaj veriyordu. Örneğin “Pırlanta” bir semboldü; bir kadının ekonomik özgürlüğünü anlatan bir sembol...

İçinde Nil sözcüğünün geçmediği ilk albümde elektronik, funk, caz, rap iç içeydi... Bir şarkıdaki ortaklık dışında (“Bu Mudur?” adlı şarkının müziği Nil ve Ozan ortak imzalı) söz ve müzikleri Nil’in imzaladığı, prodüktörlüğünü ise Ozan Çolakoğlu’nun üstlendiği bu albüm, dinleyicilerinin gözünde kulağında onun halen en iyi çalışması olarak kabul görüyor. 2006 yılında CD ve kaset formatında yayımlanan “Tek Taşımı Kendim Aldım” şimdi ilk kez plak olarak basıldı.



