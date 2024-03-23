Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 23.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.03.2024 - 04:00

ESİN AFŞAR ‘ODEON YILLARI’

Odeon’un, 1999 yılında başlattığı “Odeon Koleksiyon Serisi” kapsamında müzik tarihimize damga vurmuş bazı sanatçıların diskografisinin iki yakasını bir araya getirmişti. Bu kapsamda basılan CD’lerden biri de Esin Afşar idi.

Afşar ile Odeon’un (1971 ve 1976 olmak üzere) iki dönemi olmuş; bunlardan birinde dört, diğerinde de iki 45’lik kaydetmişlerdi; yani toplamda 12 şarkı... Bu şarkıların tamamını bir araya getiren CD ise Afşar’ın 14 Kasım 2011 tarihinde 75 yaşındaki vefatından bir yıl önce çıkmıştı. Afşar bilimle ve sanatla iç içe büyümüştü. Tiyatro yapmış, ardından şarkıcılığa geçmişti. Yolu Ruhi Su ile kesiştiğinde de Türkçe okumaya başlamıştı. 1970 yılında adı Bayan Yoh Yoh’a çıkmıştı, “Yoh Yoh” plağının gördüğü satış ve ilgi üzerine.

12 Eylül darbesinin ardından Aydınlar Dilekçesi’ni 1984 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’na götüren altı kişilik heyet içinde yer aldı. Sayısız sivil toplum kuruluşunda çalıştı. Omurgalı, dik duruşu ile farkını belli eden, aydın bir sanatçıydı. Tavrı hep netti, ilerici bir Cumhuriyet kadınıydı. Asla popülizmin batağına düşmedi, özgünlüğünü korumayı bildi. İçinde en iyi “Zühtü” yorumunu barındıran “Odeon Yılları” adlı bu derleme CD, şimdi ilk kez plak formatında elimizde...

SAİNT’N SİNNERS ‘RİSE OF THE ALCHEMİST’ (RAİNBOW45 RECORDS / SNS RECORDS)

2002 yılında kurulmuştu Saint’n Sinners. 2013 yılında kendi isimlerini taşıyan ilk albümlerini çıkardıklarında da bu memleketten dünya çapında, üstün kalitede iş çıkarabilecek metal topluluklarımız olabileceğine dair inancımızı pekiştirmişlerdi. 2022 yılında çıkardıkları ikinci albümleri “Rise Of The Alchemist” ile de arada bir dinleyicinin ağzına çaldıkları balın üzerine kaymak sürmüşlerdi.

Bulgaristan, Romanya ve Rusya gibi ülkelerde geniş hayran kitlesine sahip olan topluluk, hayli eleman değiştirmişti. Bu albümde vokalde Mehmet Kaya, gitarlarda Deniz Tuncer, Kıvanç Kaytanlı, basta Berkan Çakmak, davulda Doğan Rekkalı vardı. Ayrıca klavye ve geri vokallerde Max Morton ile Meltem Yumulgan eşlik etmişti. Maskot Virgil yine kapakta...

Albümün kayıtları İstanbul, Münih ve Kiev de yapılmış, prodüktörlüğü ise söz ve müziklerin sahibi Deniz Tuncer üstlenmişti. “Rise Of The Alchemist” 2022 yılında bu topraklardan çıkan en iyi metal albümüydü. Ancak iş burada bitmemeliydi. Topluluğun yolu Rainbow45 Records’un sahibi Salih Karagöz ile kesişince olacaklar belliydi. Bu arşivlik albüm şimdi layığını buldu ve ikili plak olarak sınırlı sayıda basıldı. Plağımız kırmızı, içinde de dört sayfalık bir kitapçık mevcut.