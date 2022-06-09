Vitrindekiler...

09 Haziran 2022 Perşembe, 00:03

Tarihin Kıskandığı Lider - Mustafa Kemal Atatürk’ün Hikâyesi/ Naim Babüroğlu / İnkılâp Kitabevi / 248 s.

Selanik’te halktan biri olarak doğdu… Mustafa Kemal oldu… 34 yaşında, Çanakkale’de Truva’nın intikamını aldı… 40 yaşında, 1683’te İkinci Viyana ile başlayan Türk çekilmesini, 238 yıl sonra Sakarya’da durdurdu… Yendiği düşmanının, onun önünde saygı duruşu tarihte bir ilkti… Son anı, ulu bir çınarın köklerinin sökülmesi misali, devlerin savaşında son perdeydi… Türk gençliğine emaneti, çok sevdiği milletine vasiyeti oldu… Tarihin kıskandığı bir lider… Savaşın ve barışın efendisi… Naim Babüroğlu’ndan onun hikâyesi… Belgelere ve kendi sözlerine bağlı kalarak… Siz, çocuklarınız ve gelecek kuşaklar için yazıldı.

Elveda Venedik / Hikmet Temel Akarsu / 1984 Yay. / 120 s.

Elveda Venedik, Hikmet Temel Akarsu’nun “Duygusal Yolculuklar” üst başlığı altında topladığı, betimleyici bir tarzda kaleme aldığı ve mimarların kendilerine özel ruh hallerini kendi özgün bakış açısıyla anlattığı novellalarının üçüncüsü.. Elveda Venedik mimar entelektüeller arasında geçen, İtalya’nın Venedik, Bologna, Floransa, Cesena ve Rimini gibi mimari dokusu son derece varsıl kentlerinde yaşanan ve marjinal sularda gezinen, aykırı ve sıra dışı bir aşk üçgeninin içe işleyen öyküsü. Özellikle Bologna ve Venedik’in mimari yapısı hakkında estetik ve avangardizm ağırlıklı derinlemesine tasvirlerin yer aldığı, günümüz entelektüelinin marjinal arayışlarına ve manik duygusal salınımlarına dair etkileyici bir novella..

Almanya’da Devrim ve Karşıdevrim / Friedrich Engels / Çev. Erkin Özalp / Yordam Kitap / 160 s.

1848 Şubatı’nda Fransa’da başlayıp Avrupa ülkelerinin büyük bir bölümüne yayılan devrim dalgası sırasında, başta Prusya ile Avusturya olmak üzere çok sayıda egemen Alman devletinden oluşan Alman Konfederasyonu’nda bir dizi devrim gerçekleştirildi. Engels, bu çalışmasında, “1848 Alman devrimini zorunlu kılan ve aynı kaçınılmazlıkla onun 1848’de ve 1849’da bastırılmasına yol açan nedenleri” ele alıyor. İşçi sınıfı Almanya’daki devrimlerin öncülüğünü neden üstlenemedi? Küçük burjuvazinin temsilcileri bu devrimleri neden ileriye taşıyamadı? “Tek ve bölünmez bir Alman Cumhuriyeti” hedefini neden yalnızca komünistler savundu? Bu hedefe neden ulaşılamadı? İlk Almanca çevirisi Engels’in ölümünden sonra yayımlanan çalışmanın sonunda, kurucuları arasında Marx ile Engels’in de bulunduğu Komünistler Birliği’nin üyelerinin 1852’de Almanya’da yargılanmalarının ele alındığı ve birliğin o dönemdeki hedeflerine ışık tutan bir makale de yer alıyor.

Kavramlar Tarihi: Özgürlük / Editörler: Armağan Öztürk, C. Cengiz Çevik / Doğu Batı Yay. / 684 s.

Tarih boyunca pek çok düşünür ve ideoloji insanın hem özgür olup hem de siyasal toplumun bir üyesi olarak yaşamasının mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt aramaya çalışmıştır. Bu son anımsatma bağlamında özgürlük, yurttaşın devlet ve bireyin toplumla kurduğu ilişkinin nirengi noktasını oluşturur. Özellikle modern toplumların örgütlenme biçimi bağlamında özgürlüğün yokluğu devleti meşru, toplumsal yaşantıyı ise anlamlı olmaktan çıkarır. Armağan Öztürk ve C. Cengiz Çevik tarafından derlenen bu çalışma özgürlük kavramının düşünce tarihindeki serüvenini bir dizi makale aracılığıyla soruşturuyor. Filoloji, felsefe, siyaset bilimi, sosyoloji ve tarih bilimlerine ait birikimleri metinleştiren çalışmaların ortak noktası ise ele aldıkları düşünür, düşünce akımı veya dönemde özgürlüğün içeriğini sınırlarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor.

Tol / Murat Uyurkulak / Can Yay. / 312 s.

Düzeltmen Yusuf otuzlu yaşlarında işinden olmuş, yoksul bir hayat sürmektedir. Cebinde tabancası, yüreğinde isyan duygusuyla, artık tükettiği büyükşehri terk ederek kapağı Diyarbakır trenine, bir yük vagonuna atar… Ona bu yolculukta, gözünün bir yerden ısırdığı “Şair” eşlik edecektir. Böylece Yusuf için uzun, zorlu ve hayli çalkantılı bir hesaplaşma başlar. Çünkü Şair, elindeki defterden, Yusuf’un kayıp babasının da rol aldığı hikâyeler okurken, ikiliyi götüren tren, dura kalka patlayan bombaların, suikastlerin içinden geçerek kargaşanın hüküm sürdüğü ülkenin uçsuz bucaksız bozkırında yol alır. Yakın tarihin kirli sırlarını aralayan, buna karşın coşkuyu, inancı ve aşkı da heybesine katan bir hikâye anlatıyor Murat Uyurkulak. İlk baskısı yirmi yıl önce yayımlanan Tol, fantastik olduğu kadar gerçek bir roman. İsyanın, haklı bir intikamın romanı.