Vitrindekiler...

04 Eylül 2022 Pazar, 00:03

Resim Yazıları / Nahid Sırrı Örik / Everest Yayınları / 232 s.

Nahid Sırrı Örik, Sultan Hamid Düşerken ve Kıskanmak gibi ünlü kurmaca eserlerinin yanı sıra gazete ve dergilerde sinemadan edebiyata, kent tarihinden sanatın farklı dalların eleştiri, deneme, inceleme türlerinde yayınlanan çok sayıda metin kalem aldı. Resim Yazıları’nda Nahid Sırrı’nın 1928-1952 yılları arasında resim sanatı üzerine yayınlanmış yazıları yer alıyor. Sanat ortamına dair tanıklıklar, resim sanatının gelişimi, devletin üstlenmesi gereken rol, müzecilik, resim tarihinin nasıl yazılabileceğine ilişkin öneriler… Örik’in yazıları, Bahriye Çeri’nin sunuşuyla ilk kez kitaplaşıyor.

Tanrıkadın / Feyza Hepçilingirler / Kırmızı Kedi Yayınevi / 360 s.

Darbe sonrası Türkiye’si, Özallı yıllar! Ülkenin görüntüsünde birtakım değişiklikler olsa da, gazeteler ve televizyonlar renklense de toplumun büyük kesiminin içinin hâlâ siyah-beyaz olduğu günler. Hiç umulmadık zamanda alınan bir telgraf... Darbelerden payını almış Ayşe, okuduğu telgraf sonrası yola düşecektir. Ancak bu yolculuk sadece bir şehirden başka bir şehre değil, bugünden düne, eski günlere, aşklara ve nihayet kendi içinde bambaşka bir durağa doğru olacaktır. Yolun sonunda varacağı yer ise hem içsel hem fiziksel olarak yolun başında hayalini kurduğundan çok farklı olacaktır... Hepçilingirler’den usta bir roman Tanrıkadın. Ülkenin bir dönemine ve bireylerine açılmış özel bir parantez.

Ömrümün Parmak İzleri: Prof. Dr. Sıddık Binboğa Yarman / Nuri M. Çolakoğlu / FMV Işık Üniversitesi Yayınları / 304 s.

Dünyanın en önemli üniversitelerinde eğitim almış ve eğitim vermiş bilim insanı Prof. Dr. Yarman, bilimsel araştırma ve çalışmalarının yanında başarılı bir akademik yönetici. Kitapta, FMV Işık Üniversitesi’nin Kurucu Rektörü olarak görevini 1996-2004 arasında başarıyla sürdürmüş ve sonrasında başka üniversitelerde de yöneticilik görevlerinde bulunmuş Prof. Dr. Yarman’ın bir bilim insanı olarak yetişme süreci, uzun hocalık yılları, yaşamının önemli anları, farklı alanlarda elde ettiği başarıların sırları paylaşılıyor. Ömrümün Parmak İzleri, gelecek kuşaklara ufuk açan bir yol hikâyesi.

Diplomasi Cephesi-Hariciyeci Bir Çiftin 40 Yılı (1980-2020) / Tunç Üğdül / Remzi Kitabevi / 360 s.

Diplomasi CephesiHariciyeci Bir Çiftin 40 Yılı (1980-2020)’nda diplomat bir çiftin anıları ışığında, hem 40 yıllık görevleri sırasında Türk dış politikasının başlıca konularıyla ilgili özlü arka plan bilgileri hem de Türk Dışişleri Bakanlığı’nın 21. yüzyıla geçerken yaşadığı değişim ortaya konuluyor. Diplomat olmanın ışıltılı yönleri kadar, sorumlukluları, zorlukları, ayrılıkları ve kavuşmalarının da hikâye edildiği kitapta, Türk dış politikasının artan sorunlarını izleyebilmek olanaklı. Diplomasi Cephesi, özellikle Türk Dışişleri Bakanlığı’nı merak edenler için kaleme alınmış bir çalışma.

Genlerden Davranışlara Epigenetik / Korkut Ulucan / Destek Yay. / 144 s.

Hastalıklardan depresyona, kilo kontrolünden suç işlemeye kadar yaşamın pek çok alanında etkisi olan epigenetik aslında nedir? İnsan doğası şimdiye dek bildiğimizden farklı çalışıyor olabilir mi? Ne yediğimiz, ne düşündüğümüz, stresle mücadele etme biçimimiz suskun genleri nasıl harekete geçirir? Genomumuzun üzerindeki biyokimyasal etkileri yönetmek, zinde, sağlıklı ve uzun bir yaşamın anahtarı olabilir mi? Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Korkut Ulucan, kitabında geleceğin bilimi olan biyolojinin devrimci yaklaşımıyla tanıştırıyor. Yaşam tarzının ve çevresel etkilerin sağlığımızı nasıl etkilediğini bilimsel çalışmalarla ortaya koyuyor.

Güneşten Sonra / Gabriele Clima / Çev. Esma Fethiye Güçlü / Timaş Yay. / 176 s.

16 yaşındaki Dario’nun başa çıkması çok zor bir insan olduğu konusunda öğretmenleri hemfikirdirler. Dario, kendisiyle kısıtlı iletişim kuran annesiyle yaşar ve babasının o daha çocukken aileyi terk etmesinin nedenin de kendisi olduğunu düşünür. Okulda, yine bir olaydan sonra, dekan ona örnek bir ceza vermeye karar verir ve onu engelli bir öğrenciye yardım etmekle görevlendirir. Dario, tekerlekli sandalyede hareketsiz olan ve dış dünyayla iletişim kuramayan Andy ile böyle tanışır. Dario ve Andy. Daha farklı olamazlardı. Ancak “yolda” olağanüstü bir macera tüm planları tersine çevirecektir.