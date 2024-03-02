'Yağmurun Kadınları' sergisi bugün açılıyor

Karadeniz'in sisli dağları arasında, yaşamın zorluklarına meydan okuyan kadınların hikayesi, Varol Uzlu'nun objektifinden çıkan "Yağmurun Kadınları" sergisinde büyülü bir şekilde canlanıyor. 2 Mart 2024 tarihinde Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açılacak olan sergi, Karadeniz'in mistik atmosferini ve kadınların güçlü ruhunu fotoğraflarla anlatıyor.

Güven Baykan
Yayınlanma: 02.03.2024 - 16:22
'Yağmurun Kadınları' sergisi bugün açılıyor
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Varol Uzlu, Karadeniz'in sarp dağlarında, sisin ve yağmurun içinde yaşayan kadınları, doğanın en saf haliyle kucaklaşırken fotoğraflıyor. "Yağmurun Kadınları" adlı eser, sadece yaşamın yüzeysel anlamını değil, aynı zamanda insanın etrafındaki duygusal ve ruhsal deneyimlerini de anlamaya çalışıyor. Sergide, Karadeniz kadınının ataerkil bir toplum içindeki varoluşunu simgeleyen 44 eser yer alıyor.

Her bir fotoğraf karesi, birbirine tutunan kar taneleri gibi, kadınların yaşam öykülerini ve duygularını anlatıyor. Bu fotoğraflar, sessizce büyüyerek Karadeniz'in ruhunu oluşturuyor, izleyiciyi derin düşüncelere sürüklüyor. Karadeniz'in tarihi ve kültürel zenginliği, Varol Uzlu'nun objektifinden yansıyan her bir karede hayat buluyor.

Serginin açılışı 2 Mart 2024 tarihinde saat 17.00'de gerçekleşecek ve 12 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. "Yağmurun Kadınları" adlı eserler, sessiz ama sevgisi çok büyük kadınların öyküsünü anlatıyor. Karadeniz'in mistik atmosferi ve kadınların güçlü duruşu, bu fotoğraflarda hayat buluyor ve izleyiciyi etkileyici bir yolculuğa davet ediyor.


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