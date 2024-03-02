'Yağmurun Kadınları' sergisi bugün açılıyor

Yayınlanma: 02.03.2024 - 16:22

Güncelleme: 02.03.2024 - 16:22

Varol Uzlu, Karadeniz'in sarp dağlarında, sisin ve yağmurun içinde yaşayan kadınları, doğanın en saf haliyle kucaklaşırken fotoğraflıyor. "Yağmurun Kadınları" adlı eser, sadece yaşamın yüzeysel anlamını değil, aynı zamanda insanın etrafındaki duygusal ve ruhsal deneyimlerini de anlamaya çalışıyor. Sergide, Karadeniz kadınının ataerkil bir toplum içindeki varoluşunu simgeleyen 44 eser yer alıyor.

Her bir fotoğraf karesi, birbirine tutunan kar taneleri gibi, kadınların yaşam öykülerini ve duygularını anlatıyor. Bu fotoğraflar, sessizce büyüyerek Karadeniz'in ruhunu oluşturuyor, izleyiciyi derin düşüncelere sürüklüyor. Karadeniz'in tarihi ve kültürel zenginliği, Varol Uzlu'nun objektifinden yansıyan her bir karede hayat buluyor.

Serginin açılışı 2 Mart 2024 tarihinde saat 17.00'de gerçekleşecek ve 12 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. "Yağmurun Kadınları" adlı eserler, sessiz ama sevgisi çok büyük kadınların öyküsünü anlatıyor. Karadeniz'in mistik atmosferi ve kadınların güçlü duruşu, bu fotoğraflarda hayat buluyor ve izleyiciyi etkileyici bir yolculuğa davet ediyor.