Yapımcı Zeynep Atakan’dan genç sinemacılara tüyolar
Uluslararası alanda tanınan yapımcı Zeynep Atakan sinema sektöründe edindiği deneyimi genç sinemacılarla paylaşıyor.
Elia Suleyman, Nuri Bilge Ceylan, Tayfun Pirselimoğlu, Kutluğ Ataman gibi birçok başarılı yönetmenin filmlerinin yapımcılığını üstlenen ve yaklaşık 12 yıldır Türkiye sineması için insan kaynağına destek olan Yapım Laboratuvarı'nın (YAPIMLAB) kurucusu Zeynep Atakan, dijital içerik platformu Accessland.live’da genç sinemacılara yol gösterici yayınları ile bir araya geliyor.
İyi bir fikirden bir film projesi olur mu sorusundan hareketle yola çıkan Zeynep Atakan film endüstrisine giriş yapmak isteyenler için 10 adımda bir yol haritası çiziyor. Ayrıca film endüstrisinde 'network'ün önemine de değinecek olan ünlü yapımcı bu konularda değerli bilgiler paylaşacak.
Hazırladığı içeriklerle genç sinemacıların sorularını yanıtlayacak olan yapımcı Zeynep Atakan’ın film yapım aşamaları, senaryo nasıl yazılır, film yönetmenliği, sinema endüstrisi, sinematografi, film prodüksiyonu gibi konulardaki tavsiye ve yönlendirmelerini Accessland.live platformu üzerindeki kayıtlı içeriklerde bulabilirsiniz.
Zeynep Atakan’ın yapımcılığını üstlendiği “Üç Maymun”, “Kış Uykusu”, “Ahlat Ağacı” ve “Burası Cennet Olmalı” filmleri Oscar’a aday adayı olmuştu.
Atakan, aynı zamanda Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’ne kabul edilen ilk Türk yapımcı. Sinema için fikir üretmek; sinema çekim yöntemlerini, görüntülerin nasıl kurgulandığını, çekim sırasında reji, kamera, ses ve cast ekiplerinin çalışma yapısı gibi birçok konuda bilgi edinmek isteyenler Zeynep Atakan’ın https://accessland.live/ sitesini ziyaret edebilir.
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