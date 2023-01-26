‘Yarasa’ sahnede
Dünyaca ünlü Avusturyalı besteci Johann Strauss II’nin ünlü “Yarasa” opereti eğlenceyi yeniden başlatıyor.
“Yarasa” opereti, enerjik, romantik ve eğlenceli yapısıyla sahneye geri dönüyor. “Yarasa” opereti için özel olarak İtalya’dan gelen orkestra şefi Patrick David Murray’ın ilk kez Samsunlu sanatseverlerle buluşacağı 28 Ocak ve 30 Ocak temsillerinde Türkiye’nin en ünlü tenorlarından Hakan Aysev de rol alacak.
Operetin rejisörlüğünü Haldun Özörten, koreografisini Serhat Nüfusçu, koro şefliğini Raushan Baigulakova üstleniyor. Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde iki perde olarak sahnelenen “Yarasa” operetinin başkemancısı A. Bengi Yardımlı.
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