‘Carmen’ piyanist Ruslan Radev anısına sahnelendi

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 07:51

Ruslan Krumov Radev’in ölümü nedeniyle derin bir üzüntü yaşayan SAMDOB ailesi, 21 Ocak 2023 akşamı gerçekleşen “Carmen” bale temsilini vefat eden çalışma arkadaşlarının anısına ithaf etti. Yıllar boyunca sayısız eserde bale piyanisti olarak görev yapan Ruslan Krumov Radev’in kaybı sonrası ilk kez temsil gerçekleştiren Samsun DOB Bale Topluluğu, “Carmen” ile seyircileri büyüledi.

Sofya doğumlu olan Ruslan Radev 1988 yılında Sofya Devlet Müzik Akademisi’nden mezun oldu. Shiroka Laka’daki Müzik Lisesi’nde ve Sofya’daki Ulusal Tiyatro Sanat Lisesi’nde Piyano ve Müzik Teorisi öğretmenliği yaptı. Sofya Devlet Müzik Tiyatrosu’nda piyanist olarak çalıştı.

2000 yılında Türkiye’ye gelerek İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde göreve başlayan Radev, 2009 yılından bu yana Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde bale piyanisti olarak çalışıyordu.