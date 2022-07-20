20 Temmuz 2022 Çarşamba, 00:03

YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

- 1964-1967 yılları arasında tuttuğu günlükleri Sen Buranın Kışındasın (Yapı Kredi Yayınları) ile usta yazar Hulki Aktunç (1949-2011) kapağımızda. Sevdiğiniz yazarın yaşamını merak etmez misiniz? Yazdıklarının kendi yaşamıyla ne kadar örtüştüğünü, yazmasına nelerin yol açtığını, ona o romanları, öyküleri, şiirleri yazdıran olayları, çocukluğunu, aşklarını, gençliğini, hangi yazarları sevdiğini, hangi yazarları sevmediğini... Aktunç’un delikanlılık güncesi bu bağlamda da meraklılarına güzel bir olanak. Ustanın 15 yaşında tutmaya başladığı, Erzincan’da askeri ortaokul ve lise yıllarından başlayıp, okulu terk edip 18 yaşında İstanbul’a dönüşüne kadar tuttuğu günlükler, Doğan Yarıcı tarafından yayıma hazırlanmış. Günlükleri Hulki Aktunç’un sadece iç dünyasını, Erzincan-İstanbul gözlemlerini, askeri okullardaki disiplin anlayışını, o yılların edebiyat ve yayın dünyasını yansıtmakla kalmıyor, siyasi çalkantılardan, Türkiye üzerindeki hesaplaşmalara değin uzanıyor. Nursun Erel’in yazısı...

- Üçüncü sayfamızda “Gerçekle düş arasında ‘yürüyen kadın’: Gradiva!” başlıklı yazısıyla A. Celal Binzet yer alıyor. 79 yılının 24 Ağustos günü her şeyin başlangıcı sayılır. Aslında Vezüv’ün püskürtüleri koskoca kenti yuttuğunda oradaki yaşamı yok etmişti. Yani başlangıç, bitişin işaret fişeği olmuştu. Yıllar sonra o küllerin altından çıkan bir kabartmanın yeniden yaşam bulmasının öyküsüdür Bir Pompei Düşü-Gradiva’da (Wilhelm Jensen / Çeviren: İlknur İgan / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) anlatılan. Bol dökümlü elbisesinin eteğini toplayarak yürümeye başlayan genç bir kadın vardır orada. Ayağında sandaletleriyle klasik güzelliğin simgesi bir kadın: Gradiva!

- M. Sadık Aslankara “Edebiyatın akıl kamçısı” başlıklı yazısında Sine Ergün’ün, Kopuk (Can Yayınları), Erdal Beşer’in, Ruhun Ayrıksı Tangosu (Altınordu Yayınları) ve Susan Schneider’ın Yapay Sen (Çeviren: Tülay Tosun, Tellekt) kitaplarını irdeliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Nazlı Eray’ın okuyucuları küçük Naz’ın babaannesiyle yaşadığı köşkte baş gösteren ezber bozan olaylar çevresinde ve kendine özgü büyülü gerçeklik rotasında o kocaman ve sahici dünyanın kapısına götürdüğü Naz ve Köşkteki Vampir’ini (Everest Yayınları) merceğe alıyor.

- Feridun Andaç, “Anadolu anlatıcısı: Abbas Sayar” başlıklı yazısında, “yerel / bölgesel edebiyatın kurucu yazarlarından biri” olarak nitelediği, oradan ulusal / evrensel olana nasıl gidilebileceğini gösterdiğini ve yaşadığı coğrafyanın kültürel / siyasal/toplumsal katmanlarını bilmeden bir edebiyatın kurulamayacağını da hatırlattığını imlediği Abbas Sayar’ı merceğe alıyor.

- Mazlum Vesek, Işık Öğütçü’nün babası Orhan Kemal’den uyarladığı ve ustanın çok yönlü yazarlığının altını tiyatro aracılığıyla bir kez daha çizdiği çalışması Üç Oyun’u (Nâzım Hikmet’le 3.5 Yıl, Arkadaş Islıkları, Tersine Dünya / Everest Yayınları) inceliyor.

- Orhan Tüleylioğlu, İtalyan doğa felsefecisi, gökbilimci ve matematikçi Galileo Galilei’nin Ay, Jüpiter (uydularıyla birlikte) ve çıplak gözle görülemeyen diğer gökcisimleri üzerine yaptığı gözlemleri kapsayan, iyi bir gözlem için gerekli teleskopun nasıl yapılacağına dair bilgileri de içeren yapıtı Yıldızlardan Gelen Haber’i (Çeviren: Kutsi Aybars Çetinalp / Kırmızı Kedi Yayınevi) merceğe alıyor.

- Sıdıka Yılmaz, Bob Dylan’ın (Robert Allen Zimmerman) New York’a gelişiyle başlayıp 90’lara kadar yaşam mücadelesini içtenlikle kaleme aldığı, mütevazı bir dil ustasının büyülü yaşamına, şarkı söylemeyi inatla sürdürmüş bir dâhinin benzersiz hikâyesine tanıklık sunduğu Anılar’ını (Çevirenler: Ahmet Ergenç, Ayça Göçmen / Biri Yayınları) inceliyor.

- Ali Ekber Ataş, Kıymet Erzincan Kına’nın, “kadınların, kadınlar tarafından Al Karısı diyerek aşağılandığı,“bilmiş kadınların da Al Karısı” denilerek damgalandığı bir dönemin altını çizdiği ve kadının tarih içindeki yerini araştırdığı Umay Ana’dan Al Karısı’na-Atla Gelip Yaya Kalanlar’ını (Temkeş Yayınları) inceliyor.

- Vitrindekiler, Y. Bekir Yurdakul ve Emek Yurdakul’un hazırladıkları Güncel, Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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