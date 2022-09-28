YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

28 Eylül 2022 Çarşamba, 00:02

- Özgürlük düşüncesini kanatlandıran, savaş çağının yansılarını içeren, İspanya İç Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, barışı ve insanı savunan tutumunu, insanın yaşama direncini taşıdığı ölümsüz yapıtları ve duygu dünyasının sırlı yanlarını olduğu kadar özellikle bir “savaş pilotu” olarak edindiği deneyim, uçuş gözlemlerinin yansıdığı eşi Consuelo’ya yazdığı Mektuplar ile Antoine de Saint-Exupéry kapağımızda. Feridun Andaç’ın yazısı…

- Alev Coşkun, kısa bir süre önce yitirdiğimiz A. Munis Armağan’ın Selçuk Türk Devleti’nden sonra 14. yüzyılda ortaya çıkan beylikler döneminde stratejik bölge olan Batı Anadolu’da kurulan Aydınoğulları Beyliği’ni merceğe alıp yayımladığı son araştırması Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Aydınoğulları’nı ([email protected] / 2022) inceliyor.

- Ali Ekber Ataş, “Toplumsalcı Türk Şiiri’nde Cézanne’ın çağdaşı bir usta” başlıklı yazısında, aramızdan ayrılışının 8. yılında usta şair Metin Demirtaş’ın (17 Mart 1938-27 Eylül 2014) şiirini merceğe alıyor.

- Şükran Soner, Sevda Üzre Dil adlı şiir kitabıyla YAZKO Şiir Ödülü, Düşler ve Gerçekler adlı romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi şair ve yazar Celal Pamukçu’nun kısa süre önce yayımlanan ve aile içinden göçün anlatıldığı, “sivil toplum” tarihinin belgesi de niteliğindeki. Balkanlar’dan, Anadolu’ya uzanan, insanlık tarihine kazınan gerçeklerden bir demet sunduğu romanı Kayıt Dışı Yaşamlar’ı (Kırmızı Yayınları) inceliyor.

- Nurbanu Kablan, Latife Tekin’in zamansız, zeminsiz, tanımsız ve insan varoluşunun ötesinde her türden dönüşüme, başkalaşıma açık kadim bir aşk duygusunun izinden gittiği romanı Zamansız’ı (Can Yayınları) değerlendiriyor.

- Levent Tayfa, Maxim Biller’in yazar ve ressam Bruno Schulz’un 1938’de Thomas Mann’a yazdığı hayali bir mektupla başlayıp, 1938’de Nazilerce henüz işgal edilmemiş olan Polonya’nın küçük kasabası Wehrmacht’ta gelişen romanı Bruno Schulz’un Zihninin İçinde’yi (Livera Yayınları / Çeviren: Levent Tayfa) tanıtıyor.

- Klasik müzik sanatçısı ve yazar Meral Sayın tarafından kaleme alınan ve yayımlanan, müzik literatürüne yetkin bir katkı olduğu kadar araştırmacılara ve özellikle gençlere de yol gösterecek kaynak niteliğindeki çalışması Kemana Adanmış Bir Ömür: Suna Kan’da, usta sanatçımızın sanat yaşamı ve anıları belgeleriyle birlikte yalın dille sunuluyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Luigi Ballerini’nin tarih boyunca sürüp gelen yenilgiler zinciri içinde sevginin gücünü, karşı çıkmanın erdemini, merakın yaratıcılığını imlediği sarsıcı distopik öyküsü Mira Her Şeyi Bilir’i (Çeviren: Tülin Sadıkoğlu / ON8) merceğe alıyor.

- Güncel, Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Önemli not: Geçen hafta dergimizde yayımlanan Bedriye Korkankorkmaz imzalı “Ahlaksal bir köle; Oblomov!” başlıklı, tarafımdan kısaltılarak yayımlanan (Korkankorkmaz’ın Ölümsüz Karanfiller adlı kitabında da yer alan uzun şekli sitemizde yayımlanmıştır) yazının bu şekli bütünüyle Aydın Süer’in “Önemli olan Oblomov değil, ‘Oblomovluk’tur” (19. Yüzyıl Rus Edebiyatı Üzerine Yazılar, Evrensel Basım Yayın, 2006) başlıklı, internette çeşitli sitelerde de yayında olan bir yazısından referans verilmeden alıntılanarak kurgulanmış kısımlarla ilerlemektedir. Bu noktayı belirtmediğimiz için okurlarımızdan ve Aydın Süer’den özür diler, uyarısı için Sabri Gürses’e teşekkür ederiz.

Gamze Akdemir

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