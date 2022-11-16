YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

16 Kasım 2022 Çarşamba, 00:03

- 20. yüzyılın en önemli başyapıtlarından Kayıp Zamanın İzinde’siyle (Çev. Roza Hakmen / Yapı Kredi Yay.) edebiyat tarihine ismini kazıyan, yaşamını yapıtına adamaktan öte yaşamıyla yapıtını takas etmiş, yazmak için yaşamış Marcel Proust (10 Temmuz 1871-18 Kasım 1922) ölümünün 100. yılında kapağımızda. Zeynel Kıran ve Ayşe Eziler Kıran’ın yazıları...

- Üçüncü sayfamızda, Nobel Edebiyat Ödüllü Patrick Modiano’nun 1975’te yayımlanan, hatırlama eyleminin gerçeklerle yüzleşmede oynadığı kilit role dikkat çeken; zaman, mekân, kimlik ve bellek üzerine bir kayıp zaman arayışı niteliğindeki romanı Hüzünlü Ev’i (Çev. Alper Bakım / Can Yay.) incelediği “Melankoli, nostalji, şüphe!” başlıklı yazısıyla Deniz Burak Bayrak yer alıyor.

- Adnan Binyazar “Üç temel kitap..” başlıklı yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yayımlanan Kemal Kocabaş’ın Köy Enstitüleri, Ahmet Bozkurt’un Evvel Zaman İçinde İstanbul ve Şiirlerle İstanbul adlı kitapları irdeliyor.

- Sabri Gürses “Tolstoy ve Bahtin” başlıklı yazısında, “Tolstoy, Rus edebiyatını uluslararası bir basın olayı haline getirdi, ama Bahtin’e (17 Kasım 1895 / 7 Mart 1975) göre geleceğin romanı Dostoyevski’nin romanıyla Tolstoy’un romanının bileşiminden doğdu” vargısını açımlıyor.

- Gamze Akdemir, Elçin Poyrazlar ile 8 kadının çevresinde dönen bir kadın polisiyesi niteliğindeki, toplumsal gerçekçi yaklaşımla kaleme aldığı kara feminen romanı ve kahramanı Komiser Suat Zamir’in ikinci macerası Kayıp Yüz’ü (Doğan Kitap) konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul “Hoş geldiniz çocuklar!” başlıklı yazısında, Jesse Goossens’in olağandışı bir hayat bilgisi dersi niteliğindeki, bir yandan doğal felaketleri ele alırken diğer yandan insanın neden olduklarını sıraladığı; tedirgin değil tedbirli, telaşlı değil bilgili, dolayısıyla hazırlıklı ve sakin olmaya çağırdığı kitabı Volkanik Patlamalar ve Taşan Okyanuslar’ı (Çev. Seda Ateş / Can Çocuk) merceğe alıyor.

- Merve Okçu, Mindy Thompson’ın sihirli kitapçı çevresinde gelişen, insanlığın savaşın karanlığına ve yaşamın tüm zorluklarına karşı ayakta kalmasını sağlayan, onları bir araya getiren şeyin hikâyeler, kitaplar ve kitapçılar olduğunu vurguladığı romanı Toz ve Hayaller Kitapçısı’nı (Çev. Ömer Anlatan / Timaş Yay.) inceliyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemizde de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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