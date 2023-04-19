YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 00:01

Güncelleme: 19.04.2023 - 00:01

YADIN günlerden Cumhuriyet Kitap!



- 76 yıllık ömür! Hayallerini arayan bir şair! Şiirlerini rüyalarına okuyan... Dinsel motiflerle, alışılmadık figürlerle, mitolojiyle şiirlerini besleyen... Resimleriyle çocuksu bir dünyanın kapılarını aralayan... “Teb” adını verdiği “Şarklı” bir şiir dünyasına sığınan... Şiir dünyasının hükümdarı bir büyük şair Else Lasker-Schüler, Gültekin Emre’nin incelemesiyle ve “Benim tek bir tutkum var, o da çok çile çekmiş ve mutluluğu hak eden insanlık adına özlem duyduğum ışık. Benim ateşli protestom sadece ruhumun çığlığıdır” demiş, III. Napolyon’un bir hükümet darbesi sonucu kurduğu ikinci imparatorluğa başından beri düşman, yılmaz cumhuriyetçi, o karanlık dönemdeki Fransız toplumunun acılarını betimlediği usta yapıtlarıyla da ölümsüzleşmiş Émile Zola, Ferda Fidan’ın incelemesiyle kapağımızda.

- Üçüncü sayfamızda, Sevgi Özel’in sözlü-yazılı tarihsel belge olmaktan çıkarıp ilgiyle okunan yaşamöyküsü romanına, yazınsal anlatıya dönüştürdüğü, bireysel hesapların kökenindeki toplumsal yalan-dolanlarımızın sınıfsal, ekonomik, toplumsal vb. temelde örüntülenen ağıyla da yüz yüze getirdiği Yalan Dünyasının Yalancıları’nı (Kırmızı Kedi Yayınevi) irdelediği “Yalansız dolansız Cumhuriyet” başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Jale Nihal İncedere, 2022’de Uyku Ülkesi, Kurmacanın Yapısı ve Deniz Göründü (Everest Yayınları) adlı üç yeni kitabı yayımlanan, Kristal Bahçe ile Dil, Edebiyat ve İletişim adlı kitapları ise genişletilmiş yeni basım olarak yenilenen, ayrıca “Kapadokya Dörtlüsü”nün başlangıç romanı Zaman Yeli de 2022 sonunda okuyucularla buluşan usta yazar Gürsel Korat’la, yazın felsefesini, eğitim yaşamının edebiyatına etkisini, “Kapadokya Dörtlüsü”nün son kitabını konuşuyor.

- Emin Adnan, Yurdakul Alpay’ın Klasik Dönem (1300- 1600) ile Klasik Dönem sonrası (1600’den sonra) zaman dilimlerini, Osmanlı ile Reform Avrupası arasındaki ilişki ve gelişmeleri merceğe aldığı, temelde “Neden geri kaldık” sorusuna yanıt arayan bilimsel nitelikli karşılaştırmalı incelemesi Osmanlı Tarihi ve Geri Kalmışlık Muamması’nı (Cinius Yayınları) değerlendiriyor.

- Ayşe Kulin, Zeynep Keten’in sevginin, emeğin, başarının, azmin, ümidin, hayal kırıklıklarının ve dolu dolu yaşanmış hayatların en gerçek haliyle anlatımını sunduğu ve keman sanatçısı Gönül Gökdoğan’ın gökbilimci annesi Nüzhet Gökdoğan ve anneannesi Nebihe Pelit’in yaşamöyküsünü kaleme aldığı Bir Gönül Hikayesi’ni (Sözcükler Yayınevi) değerlendiriyor.

- Mehmet S. Aman, araştırmacı gazeteci yazarlar Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan ile FETÖ ve diğer tarikatlarla ilişkisini, suçlularla bağı, “Recep Tayyip Erdoğan’dan sonraki lider” tartışmaları ve AKP’deki nüfuzu sıklıkla tartışılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ilişkiler zinciri ve eylemleriyle A’dan Z’ye merceğe aldıkları incelemeleri SS’i (Kırmızı Kedi Yayınevi) konuşuyor.

- Kaan Tanyeri, şiirde 40 yılı geride bırakan Tuğrul Keskin ile 44 şiirinin yer aldığı, zamanın acıları, kadına ve doğaya yönelmiş şiddetin sarsıcı kederinin yanı sıra geleceğe, doğaya, umuda ve aşka ilişkin sıcacık şiirlerinden oluşan, “ürpertili” bir zaman diliminden geçtiğimiz şu günlerde yine de umutla yapabileceklerimizin varlığına ve günümüzde gittikçe azalan her türden sevginin değerine dikkat çektiği yeni kitabı Ürperti’yi (Everest Yayınları) konuşuyor.

- Özlem İşbilir, eğitimci ve ressam Jake Spicer’ın, figür çizimine başlamadan önce temel tekniklerin öğrenilmesine yardımcı olduğu, ayrıntılı ve kolay anlaşılan talimatlarla her seviyeden sanatçıya yol gösteren, esin kaynağı olabilecek usta ressamların ünlü resimlerinin yaratım sürecindeki farklı aşamalarını gösterdiği örneklerin yanı sıra fotografik örneklere de yer verdiği Figür Çizimi (Çeviren: Ümran Özbalcı / Remzi Kitabevi) adlı kitabını inceliyor.

- Bahattin Bayram, Paul Stephenson’ın Doğu Akdeniz’de iklim değişikliği, savaşlar, veba, dini çekişmeler, Klasik Antik Çağ`ın sonu ve İslam’ın yükselişi gibi büyük çalkantılara ve dönüşümlere tanık olunan 4. ve 7. yüzyıllar arasındaki dramatik bir değişim dönemine aydınlatıcı bir bakış açısı sunduğu, Geç Antik Çağ’ın çok katmanlı, çok renkli, çok dilli ve çok kültürlü dünyasını üç ana bölümde ustalıkla resmettiği Yeni Roma: Doğu’daki Roma İmparatorluğu 395-700 (Çeviren: Bahattin Bayram / Kronik Kitap) adlı çalışmasını inceliyor.

- Elif Sabah Erkul, İmparator Jüstinyen’in himayesi ve gözetiminde ortaya çıkan önemli tarihçilerden Myrinalı Agathias’ın 6. yüzyılda kaleme aldığı, Bizans tarihine kapı aralayan, Bizans’ın Franklar, Germenler, Gotlar, büyük çoğunlukla Persler, Hunlar ve Hun kavimleri, Lazlar ve diğer Karadeniz kavimleriyle mücadelelerini anlatırken bu kavimlerin kültürlerini, geleneklerini, göreneklerini de sunduğu Bizans Tarihi-Agathias Kroniği: 552-559 (Çeviren: Hüseyin Uçar / Timaş Yayınları) adlı yapıtını merceğe alıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Çiğdem Gündeş’in Canavar Bumbum (Bilgi Yayınevi) adlı serisini ve Lara Williamson’ın Yeni Arkadaşım Mo (Çeviren: Esma Fethiye Güçlü / Timaş Çocuk) adlı kitabını merceğe alıyor.

- Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Gamze Akdemir