BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 18.05.2023 - 00:04

Güncelleme: 18.05.2023 - 00:04

- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız 104 yaşında. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm yurttaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyoruz.

- Yazında 40. yılını taçlandıran, yine toplumcu gerçekçi bir yaklaşımla, insani ve sağduyulu bir sesle mültecilik, sınırlar, savaşlar, yaşamı çalınan çocukluk hakkında onurlu bir şiir işçisinin diliyle seslendiği yeni şiir kitabı Başka Bir Gökyüzünün Altında (Tekin Yayınevi) ile yine şiirimizin üretken kalemlerinden şair Gülsüm Cengiz kapağımızda.

Başka Bir Gökyüzünün Altında, Cengiz’in dizelerine eşlik ederken arındıran, insanın temel değerlerini ve yaşama sevincinin galebe çalacağını yeniden anımsatan umutlu dizelerle buluşturuyor okuyucuları. Eray Canberk’in söyleşisi…

- Üçüncü sayfamızda İsmail Hakkı Tonguç’un 1932’de yayımlanan, Cumhuriyet Kitapları tarafından büyük boy ve özenli bir baskıyla yeniden gün yüzüne çıkarılan Resim-Elişleri ve Sanat Eğitimi kitabını incelediği “Tonguç ve sanat eğitimi” başlıklı yazısıyla A. Celal Binzet yer alıyor.

- Emin Adnan, “Vizyonu, görüşü, güncel olaylarda değil ileride, dağın ötesinde olduğunu sezenler ya da anlamaya çalışanlar için özellikle önerilecek bir yapıt” sözleriyle nitelediği, iletişim uzmanı Salim Kadıbeşegil’in Ahlâkı ve Gezegeni Tükettik - Gelmez Yola Gidiyoruz adını taşıyan ve “Ulus Devletin Miadı Doluyor. Wiki Toplum’un Ayak Sesleri Geliyor” alt başlığıyla yayımlanan yeni kitabını inceliyor.

- Ferda Fidan, hem edebi (klasik tiyatronun kurallarını yıkması, Romantizmin önderliğini üstlenmesi) hem de siyasal ve sosyal (ölüm cezasına karşı savaşması, barış için ve kadın haklarının korunması için savaşması, ruhban sınıfının despotizmini eleştirmesi) eylemleriyle özellikle Fransa’nın sosyal hayatında önemli bir rol oynamış Victor Hugo’nun (26 Şubat 1802-22 Mayıs 1885) yazınını ve dünya edebiyatının ölümsüz eserlerinden Sefiller’ini (Çeviren: Volkan Yalçıntoklu / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) merceğe alıyor.

- M. Sadık Aslankara, “Esendal’ın ‘Angara’sı…” başlıklı yazısında, Cumhuriyetin kuruluşunda da görevler üstlenen Memduh Şevket Esendal’ı son dönemlerini geçirdiği, Seçilmiş Hikâyeler Dergisiyle 1950 öykücülüğünün mayasına da katıldığı “Angara”sıyla birlikte ele alıyor.

- Erendiz Atasü, İngiliz edebiyatı uzmanı Prof. Dr. Oya Batum Menteşe’nin yapıtları yazarının öznelliğini de dikkate alarak ve edebiyat dışı akımların da öğeleri olabileceklerini fark ederek değerlendirmemiz gerektiğini vurguladığı Bir Düşün Yolculuğu’nu (Atılım Üniversitesi Yayınları) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul ve Emek Yurdakul, çocuk edebiyatının sekiz yetkin yapıtını merceğe alıyorlar.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar

Gamze Akdemir

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