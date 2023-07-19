YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 19.07.2023 - 00:01

Güncelleme: 19.07.2023 - 00:01

- 12 bölümden oluşan ve sonunda incelenen resimlerin listesini ve atıfta bulunulan kişileri içeren ayrıntılı bir dizinin yer aldığı Tablodaki Kadın-Sanat Tarihinin Kitap Tutkunu Kadınları (Epsilon Yayınları) adlı incelemesiyle usta yazar ve eleştirmen Asuman Kafaoğlu-Büke kapağımzda.

Usta yazarın kadının okuma serüveninin izini sürdüğü, resim sanatını bir pusula gibi kullanarak renkli ve bir o kadar düşündürücü bir yolculuğa çıkardığı incelemesinde, Weyden’in “Mecdelli Okurken”, Jan van Eyck’in “Gent Mihrabı”, Tiziano’nun “Tövbekâr Mecdelli”, Van Gogh’un “Roman Okuru”, Jean-Jacques Henner’in “Okuyan Kadın”, İbrahim Çallı’nın “Hamakta Kadın” (1912) ve Picasso’nun “Uzanmış Okuyan Kadın” gibi tabloların da aralarında bulunduğu birçok tablo yer alıyor. Hakan İşcen’in yazısı...

- Üçüncü sayfamızda yapıtları, anlatıcılığı ve sorgulayıcılığıyla Franz Kafka’yı merceğe aldığı “Kafka anlatısının durakları...” başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

- Recep Karaahmetli, Antakya’nın kurtuluş öyküsüyle (23 Temmuz 1939) birlikte Fransız egemenliğindeki İskenderun Sancağı’nda Türkiye’ye katılmak için direnen yurtseverlerden dedesi “Antakya’nın Karayılanı Uzun Mevlüt”ü ve unutulmaz kahramanları Deleş Emmi, Emiş Karı, Yüzbaşı Asım Bey, Üsteğmen Tevfik Efendi, Duman Emmi, Selvinaz Ana, Kadir, Müslüm Arif’i destansı bir anlatımla kaleme aldığı Bir Aykırı Adam-Hatay’ın Karayılanı (Bilgi Yayınevi) adlı belgesel romanını inceliyor.

- Öyküm Deniz, Meg Mason ile yaşamının ikinci yarısına giren Martha’nın geçmişe dönüşlerinde büyüdüğü evde tanık olduğu anne-baba ilişkisini, ilk evliliğini, aşkı ve tüm bu yaşadıklarının habersiz olduğu hastalığının yaratacağı değişimleri konu alan, çeşitli uluslararası ödüllere sahip romanı Keder ve Mutluluk’u (Çeviren: Seda Sevinç / Timaş Yayınları) konuşuyor.

- Ferda Fidan, Rus asıllı Fransız usta yazar Nathalie Sarraute’nin (18 Temmuz 1900-18 Ekim 1999)

83 yaşında yayımladığı, bir yazar olan annesi ve sürgünde yaşayan kimyager babasıyla olan sancılı ilişkilerini anlattığı Çocukluk (Çeviren: Gülseren Devrim / Can Yayınları) adlı kitabı merkezinde yazınını inceliyor.

- Gültekin Emre, Menekşe Toprak’ın gerçekçi yazınımızın ustalarından Suat Derviş’in Berlin-İstanbul arasındaki yaşamını çok başarılı bir kurguyla gözler önüne serdiği romanı Dejavu’yu (Doğan Kitap) irdeliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Haydi, oyuna bekleniyorsunuz!” başlıklı yazısında, Nilay Yılmaz’ın bitip tükenmez oyunlar, rengârenk yolculuklarla dolu Çizgili Yaramazlık (Altın Kitaplar) adlı kitabını merceğe alıyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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