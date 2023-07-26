YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 00:01

Güncelleme: 26.07.2023 - 00:01

- Klasik Rus düzyazı geleneklerini ustalıkla geliştirdiği; karanlık ve trajik öykülerinde genellikle mutluluğu deniz aşırı yerlerde dahi arayıp bulamayan varsılların arayış içindeki, boşluktaki yaşamlarını kurguladığı; aşk, ölüm, ayrılık, beklenti gibi tüm sınıfsal farklılıkların silinip insanların eşitlendiği temaları mistik ögelerle lirik dille işlediği, 1911-1944 arasında yayımlanmış 10 öyküsünden oluşan Güneş Çarpması (Çeviren: Eyüp Karakuş / Jaguar Kitap) ile Nobel Edebiyat Ödülü’nü (1933) kazanan ilk Rus yazar İvan Bunin kapağımızda. Z. Doğan Koreli’nin yazısı...

- Dr. Mehmet Alev Coşkun, 25 yaşında en genç üye olarak seçildiği ve divan kâtibi olduğu Kurucu Meclis’te birlikte bulunduğu, 1955-1959 yılları arasında hukuk fakültesinde öğrencisi olduğu hocası Prof. Tarık Zafer Tunaya’nın çoğunluğu Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmış makalelerinin yanı sıra, deneme ve incelemelerinden oluşan Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük (Kronik Kitap) adlı yapıtını merceğe alıyor.

- Gamze Akdemir, usta şair, yazar, eleştirmen ve çevirmen Özdemir İnce ile oylumlu birikimini taşıyan yetkin toplamları, 5 ciltten oluşan Bütün Şiirleri (Sia Kitap) ile 3 ciltten oluşan “Edebiyat ve Siyaset Yazıları”nın ilk iki kitabı kitabı Söz ve Yazı, Tarih Bağışlamaz ile Dinozorca Çile Törenleri - Edebiyat ve Siyaset Yazıları 2’yi (Eksik Parça Yayınları) yanı sıra Türk edebiyatının hali pür melalini, edebiyatı ve 60 yıldır yazdığı şiiri neden bıraktığını, şairler ve eleştirmenlere bir çift sözünü konuşuyor.

- M. Sadık Aslankara, “Cumhuriyetle çağdaş topluma…” başlıklı yazısında, Cumhuriyetin toplumsal yaşama kazandırdığı çağdaş yaşama ayna tutan Kemal Bilbaşar, Rıfat Ilgaz, Orhan Kemal, Oktay Rifat, Orhan Hançerlioğlu, Melih Cevdet Anday, Yusuf Atılgan, Vedat Türkali, Necati Cumalı, Oktay Akbal, Yaşar Kemal, Nezihe Meriç, Attilâ İlhan, Adalet Ağaoğlu vb. usta yazarlarımızı anıyor ve Raziye, Aylaklar ve Barem Kanunu (Everest Yayınları) adlı yapıtlarıyla ölümsüz usta Melih Cevdet Anday’ı merceğe alıyor.

- Ataol Behramoğlu, Büyükada’da doğup büyüyen Fıstık Ahmet Tanrıverdi ile Anadolu Kulübü’nden Adalar Su Sporları Kulübü’ne, A’Yorgi ve Ay’Dimitri kiliselerinden Rum Yetimhanesi’ne, cambazhaneden hayvanat bahçesine; çarşının rengârenk yıllarından sokakların eski sakinlerine, Troçki’den Lefter Küçükandonyadis’e, Büyükadalı Papa’dan Tarzan Pavli’ye; 6-7 Eylül’ü hazırlayan olaylardan 1964 sürgününe... adaların geçmişinde iz bırakmış isimlerle ve olaylarla ilgili gözlemlerini ve anılarını aktardığı Hafıza Çekmecemde Biriktirdiklerim’i (Everest Yayınları) konuşuyor.

- A. Celal Binzet, gazeteci ve yazar Catherine Nixey’in, farklı kültürlere ve inançlara karşı hoşgörülü olan kadim Roma İmparatorluğu’nun Hıristiyanlığın gelişiyle başlayan karanlık tarihini anlattığı Kasvetli Çağ-Klasik Dünyanın Hıristiyanlar Tarafından Yıkılışı’nı (Çeviren: Arzu Akgün / YKY) irdeliyor.

- Arife Kalender, Adil İzci’nin eski yeni yaşamları, ada adları ve bir bakıma tarihçelerini, semtlerini, her inanış ve ırktan insanları ve dostluk içindeki ilişkilerini, aşkları, adalı yazarları, yolları, koyları, bitki-ağaç türlerini, yeme içme alışkanlıklarını, köşkleri, faytonları okuyucularla ünlü yazarlarımızın kalemleriyle buluşturduğu derlemesi O Ada Senin Bu Ada Benim’i (Oğlak Yayınları) inceliyor.

- Ali Kaan Cerit, Owen Booth ve John Walton’ın 300’den fazla fotoğraf, harita ve görsel eşliğinde, tarihin en büyük ve en trajik savaşının başlıca kişilikleri, olayları, cepheleri ve muharebelerinin hikâyesini akıcı bir anlatımla ele aldıkları incelemeleri İkinci Dünya Savaşı Tarihi’ni (Çeviren: Selçuk Uygur / Kronik Kitap) merceğe alıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Çocuklardan öğrenebilsek!” ve “Şakacı Bir Öykü” başlıklı yazılarında, Alfredo Soderguit’in (Çeviren: Emrah İmre / Can Çocuk) Kapibaralar ve Fatma Nur Kaptanoğlu’nun Arkadaşlığın Paytak Adımları (Vakıfbank Kültür Yayınları) ile Doğan Gündüz’ün Telekli Sincap ile Şakacı Kötebek (YKY) adlı yapıtlarını inceliyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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