YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 16.08.2023 - 00:01

Güncelleme: 16.08.2023 - 00:01

- İnsanlık Komedyası adı altında topladığı 100’e yakın romanın en etkileyicilerinden, Goriot Baba (Çev. Tahsin Yücel / Can Yay.) ya da Vadideki Zambak (Çev. Volkan Yalçınoklu / Türkiye İş Bankası Kültür Yay.) kadar bilinmese de, toplumsal, filozofik, ekonomik ve hümanist boyutlarıyla yazarın dünya görüşünün özeti sayılabilecek, ölümden dönen bir adamın acı dolu diriliş hikâyesini anlattığı Albay Chabert (Çev. Yaşar Nabi Nayır / Varlık Yay.) ile bir ölümsüz, Honoré de Balzac (20 Mayıs 1799 / 18 Ağustos 1850) kapağımızda. Ferda Fidan’ın yazısı…

- Üçüncü sayfamızda, şair, yazar, eğitimci ve çevirmen A. Kadir Paksoy’un 20. yüzyıl sonları ve 21. yüzyılın başlarındaki Türk şiirine tanıklığını sunduğu, şiir / ozan / ozanlık üzerine kaleme aldığı Mayamızda Şiir Var (Doruk Yayınları) kitabını incelediği yazısıyla Hakkı Avar yer alıyor.

- Feridun Andaç, “Anlatıda bakan / gören göz: Robert Musil!” başlıklı yazısında, Üç Kadın (Çev. Zehra Aksu Yılmazer, 1991, Gece Yay. / Yeni basım: 2017, Helikopter Yay.) ve Günlükler (Çev. Ahmet Arpad, Everest Yay.) yapıtları çevresinde Musil’in edebiyatın nasıl bir aşılama uğraşı olduğunu anımsattığını irdeliyor.

- Ataol Behramoğlu, “Orijinalinden çevrilmiş isimler sözlüğü ve ustaca hazırlanmış dizinle de düşünce dünyamız için çok önemli bir kaynak metin” olarak değerlendirdiği, İsaiah Berlin’in Rus Düşünürleri’ni (Çev. Güneş Ayas / Minotor Kitap) merceğe alıyor.

- Nevin Özkan, Necdet Adabağ ile Adabağ’ın kısa süre önce dilimize kazandırdığı, Ludovico Ariosto’nun (1474-1533) yaklaşık 30 yılda yazdığı Çılgın Orlando’nun (Türkiye İş Bankası Yay.) İtalyan edebiyatındaki yerini ve çeviri sürecini konuşuyor.

- Gültekin Emre, İsviçreli yazar Annemarie Schwarzenbach’ın, Thomas Mann’ın ünlü Venedik’te Ölüm romanının kadınca anlatımı kabul edilen Bir Kadını Görmek’ini (Çev. Menekşe Toprak / Doğan Kitap) irdeliyor.

- Ahmet Arpad, 20. yüzyıl Alman edebiyatının ustalarından Hans Fallada’nın, 1920’li yılların Almanyası’ndaki küçük insanları kaleme aldığı, kendi yaşadıklarını ve deneyimlerini de anlattığı dev romanı Kurtlar Sofrasında’yı (Çev. Ahmet Arpad / Ketebe Yay.) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Yılmaz Murat Bilican’ın iki kitaplık Babamın Defterleri’ni (Dinozor Genç) merceğe alıyor.

- Kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

Kitap Dergi, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…