YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 00:01

Güncelleme: 31.01.2024 - 00:01

- Usta yazar, yayıncı, aydın Erdal Öz (26 Mart 1945 / 6 Mayıs 2006), Ayşe Sarısayın’ın kaleme aldığı Erdal Öz: Unutulmaz Bir Atlı (Can Yayınları) adlı biyografi kitabıyla kapağımızda.

“Düşündüren, bağlayan, güven verip taşıyan bir dostluk… Erdal Öz’ü tanımlayın derseniz, ilkten aklıma böyle bir cümle geliyor. Ayşe Sarısayın’ın kitabını okurken Erdal Öz’ün hayatının bir film öyküsü gibi karşıma çıktığını söyleyebilirim. Sarısayın duygulu, şefkatli bir bakışla bu öyküyü bize taşımış. Bir yazarın kendi sesi, rengi olan anlatılar... Sanırım Erdal Öz’ü her özlediğimde dönüp dönüp okuyacağım, onu hatırlayacağım metinler...

Erdal Öz, gerçekten de sıra dışı biriydi. Yazarlığına kuşağı içinden baktığınızda bu yanını gözlerdiniz. Yayıncılığında ise başlı başına bir “ekol” yarattığını söyleyebilirim. Erdal Öz’ün yayıncılığı seçmesinde yazarlığının payı olduğunu düşünenlerdenim.

Yazarlığının parlak bir yerindeyken yayıncılığı öne alması, çocuk yayınları alanında ufuk açıcı bir girişimde bulunması övgüye değer bir uğraştı. Cem Yayınevi ile başlayan, Arkadaş kitaplarla süren, kurduğu Can Yayınları’nın kökleşmesi için neredeyse bütün enerjisini veren, insan biriktiren biriydi Erdal Öz…

Can Yayınları’yla bir ‘okul’ kurmuştu aslında. Oraya yolu düşen yazarlar, çevirmenler o okulun inşasında payı olanlardı: Tahsin Yücel, Hilmi Yavuz, Özdemir İnce, Ülker İnce, Yaşar kemal, Tomris Uyar, İlknur Özdemir, Ahmet Cemal, Ahmet Altan, Orhan Pamuk, Nezihe Meriç, Leylâ Erbil, Füruzan, Fethi Naci ve daha niceleri…

Benim tanıdığım Erdal Öz, Türkçe vurgunu, edebiyat tutkulusu biriydi. Yayıncılığı da bu tutkunun ivmesiyle yapıyordu.”

Erdal Öz’ü yakından tanıma şansına sahip olmuş bir kardeşi olarak kapak yazımızı kaleme alan Feridun ağabeyin her bir cümlesine katılmamam / katılmamak olanaksız.

Ve yine Feridun Andaç’ın anımsattığı gibi Yaşar Kemal’in Yaralısın adlı yapıtı için yazdığı gibidir Erdal Öz: “İyi roman yaşamdan daha gerçek olabileceğini Erdal Öz’ün romanını okuduktan sonra bir daha anladım. Roman, sanat, yaşamdan daha güçlüdür. (…) Bu roman direnen adamın destanıdır. Kendi bedeninin güçsüzlüğünü yenen, aşağılanmayı yenen, iğrençliğini yenen, hastalıklarını yenen, gücün bile üstünde bir gücün destanıdır bu roman.”

Ve Fakir Baykurt’un imlediği gibidir tam da: “…salt baskıyı, salt işkenceyi değil, onuru, insan onurunu anlatıyor Erdal Öz.”

Anısına saygıyla...

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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