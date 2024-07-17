YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 17.07.2024 - 00:01

Güncelleme: 17.07.2024 - 00:01

- Yetkin incelemelerle iki usta yazar, İngiliz Jane Austen (17 Aralık 1775 / 18 Temmuz 1817) ve Hint Arundhati Roy kapağımızda.

1775’te İngiltere’nin geleneklerine tutkuyla bağlı Steventon köyünde doğan ve 18 Temmuz 1817’de 42 yaşında yaşama veda eden Jane Austen, salt entrikalı evlilikleri, kaçamak aşkları işleyen yüzeysel bir aşk romancısı ya da Londra kırsalını betimleyen pastoral kurgular anlatıcısı olmadı hiç. Başkalarının satın almak isteyeceği kitabı değil, kendisinin okumak istediği kitabı yazmaktan vazgeçmedi. Yapıtlarında yarattığı karakterler kadar güçlü bir kadın yazar olarak erkeklerin “gururu ve önyargıları” yüzünden ezilen kadınların sesi olmaya da iki yüzyıldır devam ediyor. Z. Doğan Koreli’nin yazısı...

Kapağımızdaki diğer yazarımız Arundhati Roy da meselesi olan bir yazar. Onu edebi kılan kuşkusuz dünyayı algılama biçimi. Bir coğrafyanın ruhsal dilini kurması, meselelerini bütün yönleriyle irdelemesi.

Aktivist bir kimlik. Ülkesi Hindistan’dan dünyaya sesini duyurmasında, yapıtlarında yarattığı kurmaca gerçekliği Hindistan’ın toplumsal / siyasal / kültürel gerçeğiyle çerçevelemesinde bu muhalif duruşunun etkisi yadsınamaz. Feridun Andaç’ın yazısı...

- Zeynep Gülru Göker, Özlem Altan-Olcay ve Evren Balta’nın vatandaşlık kurumu, kimlik, aidiyet, göç ve Türkiye-ABD ilişkileri gibi birçok konu hakkında yeni bakış açıları sundukları Amerikan Pasaportu: Ulusötesi Çağda Aidiyet ve Vatandaşlık’ı (Koç Üniversitesi Yayınları) değerlendiriyor.

- Fahri Aral, Tarık Zafer Tunaya’nın Türkiye’de Siyasal Partiler adlı yapıtının ilk cildi İkinci Meşrutiyet Dönemi’nin ardından kısa süre önce yayımlanan ikinci cildi Mütareke Dönemi’ni (Kronik Kitap) inceliyor.

- Hâle Seval, İstanbul Üniversitesi’nde eğitim almış, alanında sayısız öğrenci yetiştirmiş üç büyük felsefe hocası Prof. Dr. Nermi Uygur, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ve Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in, Patika Dergisi’nde dosya olarak hazırlanan ve daha sonra tarafından gözden geçirerek eklemeler yaptıkları felsefi çalışmalarından bir seçki niteliğindeki Üç Düşünür Üzerine Yazılar’ı (Paradigma Akademi Yayınları) irdeliyor.

- Eda İşler, Mevsim Yenice’nin yıkıntıların üzerine tırmanarak özgürlüğüne yürümeye çalışan bir kadının öyküsüyle açılan, geçmişle gelecek arasında bir köprü işlevi görmeyen şimdiki zamandan, anın kapanmaz boşluğundan, geleceğin bulanıklığından bahseden öykülerinden oluşan Fil Gözü’nü (Can Yayınları) inceliyor.

- Ayşe Zehra San, Y. Bekir Yurdakul’un güldüren, düşündüren, hüzünlendiren, öykü tadında anılardan oluşan kitabı Saklı Misket Çağları’nı (Sadık Uygun Yayınları) merceğe alıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Can Göknil’in elli yıl önce yazıp resimlediği klasikleşmiş öyküsü Kirpi Masalı’nı (Can Çocuk) değerlendiriyor.

- Kısa tanıtımlar, Vitrindekiler, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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