YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 00:01

Güncelleme: 18.09.2024 - 00:01

- Sanatını çağlar ötesine ve evrensel olana odaklamış “ölü ustalarının” yolunu seçen ve her cümlesini kılı kırk yararak kurduğunu hissettiren bir “ölü ozan” o. Ardında 3 roman ve tam 10 deneme seçkisi bırakmıştır ki, kısa süre önce okuyucularla buluşan ve dilimizde yayımlanan ilk kitabı İki Kent de (Çeviren: Osman Fırat Baş / Livera Yayınevi) o seçkilerden biridir.

Hayal gücü ve tarih, şiir ve akıp giden zaman arasındaki boşlukları doldurduğu uzunlu kısalı 43 denemesini içeriyor İki Kent.

İnsan ruhunun doğasındaki ikilikler, masumiyet ve deneyim, tarihin çıkmazları, varlığın doğası, kişisel ve toplumsal suçluluk duygusu ve sanatın işlevi gibi konular arasında gidip gelen bu denemelerinde şairlikteki kadar güçlü olduğu ve ustaları kabul ettiği Zbigniew Herbert ile Czeslaw Milosz’un çizgisine de bağlanan yazarlığıyla karşımıza çıkıyor.

Modern Polonya edebiyatının önde gelen temsilcilerinden ve aynı zamanda Polonya’da “68 Kuşağı” ve “Yeni Dalga” yazarları arasında önemli bir yere sahip olan Adam Zagajewski (1945 / 2021) kapağımızda. O. Fırat Baş’ın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, “Roman hayattaki mi sayfadaki mi?” başlıklı yazısında, Çiğdem Ülker (Yazmak… Zamanı Aşmak / Remzi Kitabevi), Kemal Gündüzalp (Romana Bakış /Alkali) ve Gürsel Korat’ın (Kurmacanın Yapısı / Everest Yayınları) yapıtlarını irdeleyen M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Öner Yağcı, “Köyden Cılavuz’a, öğretmenlikten yazarlığa koşan çocuk” başlıklı yazısında, Köy Enstitülerinin çağdaşlaşma sevdasının doğurduğu, bilinçlendirdiği, “Anadolu aydınlanmasının kaygılı, öfkeli, isyankâr, boyun eğmeyen, küskün, çığlıklar atan bir çocuğuydu” sözleriyle nitelediği, yazını ve yaşamıyla ustamız Dursun Akçam’ı (1930 / 19 Eylül 2003) merceğe alıyor. Anısına sonsuz saygıyla...

- Esma Fethiye Güçlü, dilimize çevirdiği, Dino Buzzati’nin 1958’de derlediği, yaşamın anlamını düşündüren Altmış Öykü’sünü (Timaş Yayınları) merceğe alıyor.

- Saim Açıkgöz, Niyazi Altunya’nın eğitim tarihimize akademik çalışma yapanlar dışında her düzeyde eğitim işlevi yürütenlerin de yararlanacağı birer kaynak niteliğindeki, Maarif Hakkında Layihalar:1 (Pegem Akademi), İlkokul ve İlköğretmen Okulu Programlarımızın Tarihi Üzerine Notlar’dır (Eğitim-İş Yayınları), Terbiye-i İptidaiye Islahatı: İlköğretimin Güçlendirilmesi (Pegem Akademi) adlı kitaplarını inceliyor.

- Sercan Ünsal, Emrah Taştan’ın Kemaliye’nin erken Cumhuriyet dönemine yoğunlaştığı, bir kooperatif özelinde bir ülkenin aydınlanma çabasını aktardığı, Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı’nın desteğiyle yayımlanan çalışması Erzincan’da Kirtim Kirt Sesleri: Kemaliye Dokumacılar Kooperatifi’ni (Görev Yayın) değerlendiriyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Hayat alfabesine buyurun…” başlıklı yazısında, Aslı Tohumcu’nun Oyuncaklı Alfabe (Can Çocuk) ve “Enfes bir tersinleme!” başlıklı yazısında David Walliams’ın Dünyanın En Berbat Öğretmenleri (Çeviren: İpek Şoran / Can Çocuk) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Bozan Yaman, Kemal Gündüzalp’in 2003-2023 yılları arasında kaleme aldığı yazılarından oluşan ve öykü anlayışını ortaya koyan “Öykü Dünyası: Deneme-Eleştiri-İnceleme” kitabını (Alkali Kitap) tanıtıyor.

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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