YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1821! / 9 Ocak 2025

Yayınlanma: 08.01.2025 - 00:01

Güncelleme: 08.01.2025 - 00:01

Merhaba

- Bu hafta kapağımızda üç büyük usta ile selamlıyoruz sizleri. İlki, 19. yüzyılın gelenekçi yapısından 20. yüzyıl modernitesine köprü kurmuş; Viktorya döneminin kadın erkek ilişkileri, ahlaki ikiyüzlülük, derinlikli lirizm, yer yer tarih, en çok da İngiltere’nin taşra betimlemelerini tek bir çatı altında toplamış; Britanya toplum yapısındaki çürümüşlüğü, entrikaları ve ilişkilerdeki yozlaşmayı tokat gibi çarpan yapıtlarla duyurmuş romancı ve şair Thomas Hardy (2 Haziran 1840 / 11 Ocak 1928). Anısına saygıyla... Z. Doğan Koreli’nin yazısı...

İkinci ustamız, “Şiir dil işidir. Dilde yangınlar yaratmak sanatı… Türkçe bilenin işi rast gider”, “Şair, şiir yazan kimse demek değil; onun ötesinde bir varlık. Şair, bu tavırdır ve şiirinin de üstünde bir yerdedir” demiş büyük bir dil sevdalısı, şiiri yaşamla, aşkla, toplumsal sorunlarla yoğuran öncü şair Cemal Süreya (1931 / 9 Ocak 1990). Anısına saygıyla... Öner Yağcı’nın yazısı...

Ve tüm romanlarında Doğu-Batı sentezini savunmuş, tutkulu aşklarıyla anlattığı, idealize ettiği, kendi ruhunun yansımalarını da taşıyan kadın karakterlerini güçlü, etkin tipler olarak yüceltmiş, yazdıklarıyla Türk feminizminin öncüsü kabul edilmiş Cumhuriyet tarihimizin en önemli romancılarından Halide Edib Adıvar (1884 / 9 Ocak 1964). Anısına saygıyla... Öner Yağcı’nın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, “Yazınsal birikim, duyarlık, sağduyu derken bunların yazınsal bilinç, onur temelinde salt yazara özgü tutumlar halinde alınması olası mı? Evet, yüksek içgücüne sahip taşıyıcılık yaptığını biliyoruz yazarın, tamam, ne ki tüm zamanlarda birey insan kalması değil midir ona bu niteliği kazandıran” görüşünü irdelediği yapıtlar eşliğinde açımladığı “Yayın pazarı, yazınsal onur…” başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Öner Yağcı, “Selam” adlı şiirinde, “Edirne’den Atlantik’e kadar/ Bütün ülkeleri gezdim/ Yüreği senden zengin/ Sofrası senden fakir/ Tek ülke görmedim/ Benim çileli halkım/ Öksüz memleketim” diyen, yaşama sevincinin, içtenliğin, iyimserliğin, aşkın, yurt ve doğa sevgisinin, insancıllığın yazarı Necati Cumalı’yı (13 Ocak 1921 / 10 Ocak 2001) merceğe alıyor. Anısına saygıyla...

- Rafet Erdem, Rifat Esen’in, kısa süre önce yitirdiğimiz Muazzez İlmiye Çığ’ın önsözüyle yayımlanan incelemesi İkinci Vatan: Genç Cumhuriyet’e Sığınanlar (1933-1953) - Derin İz Bırakan Mülteci Bilim, Sanat ve Kültür İnsanları’nı (Cumhuriyet Kitapları) konuşuyor.

- Dr. Ali Tigrel, Rifat Esen’in kitabını değerlendiriyor.

- Doç. Dr. Emre Demir, Umutcan Polat’ın, büyük siyasal devrimlerin birbirlerini hangi yönlerden etkilediklerini ve aralarındaki etkileşimi araştırdığı, Cumhuriyetin aydınlık gençlerinin tarihi gerçekleri öğrenmeleri açısından ışık olacak çalışması Karşılaştırmalı Devrimler Tarihi’ni (Cumhuriyet Kitapları) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Behiç Ak’ın ağır kederlerimizi, sıkıntılı ve durağan hallerimizi, sorunlarımızı sakinlik ve yalınlıkla ortaya sererken kentin boğucu beton odalarının karşısına kırların yeşilini, köyün dinginliğini ve imecesini koyduğu neşeli romanı Bülbüllerin Şarkı Söylediği Yer’i (Günışığı Kitaplığı) merceğe alıyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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