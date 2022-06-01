YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap Dergi!

01 Haziran 2022 Çarşamba, 00:03

- Her ne kadar yıldızının hiç barışmadığı Nabokov tarafından “Sıkıcı, beylik bir şey. Bu çöp gibi, melodramatik, sahte ve kısır kitabı yok etmekten büyük keyif alırdım” sözleriyle ve Nobel ödülünü reddetmesini ise ince bir Sovyet komplosu olarak yorumlanmış olsa da, başyapıtı başyapıtı Doktor Jivago ile dünyaca tanınmış; Yahudi kimliğini bir yana bırakarak ve Tolstoy’un izinden giderek Rus Hıristiyanlığının evrenselliğini savunmuş Ukrayna kökenli usta Rus yazar Boris Pasternak (1890-1960), Sabri Gürses’in “Pasternak, Nabokov ve Rus Hıristiyanlığı” başlıklı yazısıyla kapağımızda.

- Üçüncü sayfamızda, babası büyük usta Orhan Kemal’in (15 Eylül 1914-2 Haziran 1970) ölümünün 52. yılında kaleme aldığı “İşçi sınıfı yazarı Orhan Kemal ya da ‘Bir Başka İnsan’” başlıklı yazısıyla Işık Öğütçü yer alıyor.

- Adnan Binyazar, Ahmet Arif’in (21 Nisan 1927-2 Haziran 1991) ölüm yıldönümünde kaleme aldığı ve “onu anmak Ahmed Arif'e kardeşlik borcumdur...” dediği yazısında, ustanın Anadolu bilgelerini anımsattığını imlediği anlatısını irdeliyor ve kendisiyle anılarını paylaşıyor.

- Gamze Akdemir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 26. Genelkurmay Başkanı ve yazar İlker Başbuğ ile yeni incelemesi Mustafa Kemal Anlatıyor: Savaş ve Barış’ı (Kırmızı Kedi Yay.) konuşuyor.

İlker Başbuğ, hem bir komutan hem de bir yazar gözüyle kaleme aldığı Mustafa Kemal Anlatıyor: Savaş ve Barış’ta, Mustafa Kemal’in askeri ve sivil liderliğini, üstün öngörü pratiğini yine yalın dille ve akıcı bir kurguyla aktarıyor. En önemlisi de ilgili dönemlerin, müttefik ve düşman her cephenin adeta kalbine ışınlayan sinematografik, üç boyutlu, yaşayan bir anlatı ve ilk elden tanıklıklarla okuyucuları Mustafa Kemal’le konuşturuyor.

- Emin Adnan, Cemalettin N. Taşcı’nın Yılmaz Büyükerşen’le yaptığı ve klasik bir nehir söyleşiyi aştığını ifade ettiği Zamanı Durduran Saat (Doğan Kitap) adlı kitabı merceğe alıyor. Özellikle 1960 sonrasından bugünlere modern Eskişehir’in yaratılış öyküsü ve tarihi niteliğindeki kitapta, olağanüstü bir yönetici olan Yılmaz Büyükerşen’in yaşam öyküsünün bir roman tadında sunulduğunu vurguluyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Sevgi Saygı’nın doğadaki yerimizi anımsattığı, ağaçların dilini, toprağın sabrını, çalışmanın ve işe yaramanın değerini yeniden keşfetmemizi onca kalabalık ve gürültü içinde aklımızda yer edecek bir incelikle dillendirdiği kitabı Sevgili Ucube’yi (Günışığı Kitaplığı) inceliyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor.

İyi okumalar...

Kitap Dergi, YARIN gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte...

Gamze Akdemir