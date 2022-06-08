YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap Dergi!

08 Haziran 2022 Çarşamba, 00:03

- Yapıtlarında bireyi merkeze koyarak kırıma uğrayan bir toplumu anlatan, Holokost zamanının gölgesinde büyümüş ve milyonlarca sivilin toplu katliamlarına Yidiş dilinde yazdıklarıyla başkaldırmış, Yidiş edebiyatı dendiğinde akla gelen ilk isimlerden Nobel Edebiyat Ödüllü Isaac Bashevis Singer, üç cilt olarak yayımlanan toplu öyküleriyle (Son İblis / Bir Dans, Bir Sıçrayış / Ay ve Delilik) kapağımızda. Z. Doğan Koreli’nin yazısı…

- Üçüncü sayfamızda, “Eleştirinin neden vazgeçilmez olduğunu öncelikle bir yapıtın yazarı bilmeli / algılamalı.” vargısını açımladığı “Eleştiri edebiyatın neresinde?” başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarının 50. yılında, otuz bir yazar tarafından kaleme alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yayını Türkiye’nin 68’i: Denizlere Çıkan Sokaklar, dönemin çalkantılı yıllarını, 12 Mart öncesi dönemin olaylarından kahramanlarına, kadınlarından mizahına, gündelik yaşamdan gençlik ve işçi eylemlerine kadar tüm boyutlarıyla ele alıyor.

- M. Sadık Aslankara, “Yazınsal yapıtla yolculuk...” başlıklı yazısında, Murat Uyurkulak (Delibo), Émile Zola (Nasıl Ölünür) ve Baran Güzel’in (Her Kötü Geceden Sonra) yapıtlarını irdeliyor.

Necdet Neydim, “Çocuk Edebiyatı’nda esintisi hep duyumsanan bir yazar” başlıklı yazısında çocuk ve gençlik edebiyatının usta ismi Bilgin Adalı’yı merceğe alıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Dağılmış mı sayılar!” başlıklı yazısında, Burcu Ünsal’ın hayatın / bilimin ilk kapısına çağırdığı kitabı Biri Şu Sayıları Toplasın’ı merceğe alıyor.

- Seçil Büker, Ali Karadoğan ve Semire Ruken Öztürk’ün sansür karar defterlerini ve yaklaşık 26 bin kararı merceğe aldığı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını, üç ciltlik Türkiye’de Sinema Sansürünün Tarihi’ni inceliyor.

- A. Onur Aktaş, Başar Başaran’ın bir “öteki” ile hesaplaşma anlatısı niteliğindeki ilk romanı Amsterdam’ı değerlendiriyor.

- Hatun Akıcı, öğretmen yazar Umut Özkan’ın, gazete ve dergilerde yayımlanan elliden fazla deneme ve araştırmasından oluşan kitabı Gün Yüzüne Dökülenler’i tanıtıyor.

- Elif Şakar ilk romanı Herkes Çıplak’ta, geçmişin gölgesinde çalkantılı yaşamından sıyrılıp, kaybettiği benliğini bulmaya çalışan bir kadının yol hikâyesini anlatıyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir