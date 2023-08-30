YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap Dergi!

Yayınlanma: 30.08.2023 - 00:50

Güncelleme: 30.08.2023 - 00:50

Bağımsızlık mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

- İlk kez 27 Aralık 1897’de La porte Saint-Martin tiyatrosunda sahnelendi, büyük ilgi ile karşılandı, oyuncuların izleyicileri selamlamaları için perde tam 40 kez inip kalktı. Gösteriden 40 gün sonra Rostand, Légon d’honneur nişanı ile ödüllendirildi. Oyun daha sonra 400 kez daha sahnelenirken, kahramanı ise bir söylene dönüştü.

Göndermelerin, anımsatmaların, parodilerin, biçem alıştırmalarının kaynaştığı eleştirel bir seçki, edebiyat üzerine yazılmış ve özellikle roman ve resim sanatında kullanılan “erken anlatım” (mise en abime) tekniğinin kullanıldığı bir yapıttı.

Yazarı adeta bir senfonik yapıt yaratmış, oyunun genel yapısından çok oyundaki müzikal yeteneklerini ortaya koymak istemiş, ayrıca romantik tiyatroya yeniden hayat vermiştir.

Ülkemizde de Sabri Esat Siyavuşgil’in olağanüstü çevirisiyle okuyucularla buluşmuş ölümsüz klasiği Cyrano de Bergerac (Türkiye İş Bankası Kültür Yay.) ile Edmond Rostand kapağımızda. Zeynel Kıran’ın incelemesi…

- Üçüncü sayfamızda “Hem yazan hem de çizen bir sanatçı” başlıklı, Feridun Oral’ı incelediği yazısıyla Necdet Neydim yer alıyor.

- Feridun Andaç, “Sözü uçlara taşıyan bir anlatıcı” başlıklı yazısında, kısa süre önce yayımlanan Toplu Öyküleri başta olmak üzere yazınıyla usta yazar Adnan Özyalçıner’i irdeliyor.

- Ferda Fidan, “‘Kötülük Çiçekleri’ ve kederli simyacı” başlıklı yazısında, Rimbaud’nun kendisinden “O ilk kahin, şairlerin kralı ve gerçek bir Tanrıydı” diye söz ettiği, 156 yıl önce bugün son çare olarak gördüğü ölüme yol alan Charles Baudelaire’i (9 Nisan 1821 / 31 Ağustos 1867) ve Kötülük Çiçekleri’ni (Çev. Sait Maden / Türkiye İş Bankası Kültür Yay.) merceğe alıyor.

- Eray Canberk, okuyucularımızı 1985’ten bu yana kaleme aldığı değinmeler ya da eskilerin deyişiyle “derkenar”lardan seçip derlediği “Yazılakalanlar”ının 12.cisiyle buluşturuyor.

- Defne Beköz Beygiret, Oscar ve ALMA ödüllü Avustralyalı usta sanatçı Shaun Tan ile insanın ve hayvanın doğasına, varoluşumuzun köklerine inerek birlikte yaşamın olanakları üzerine düşündürdüğü kitabı Şehrin İçinden Öyküler’i (Desen Yay.) konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Çıkış yolu bazen çok kolaydır!” başlıklı yazısında, Sabri Safiye’nin uzay boşluğundan dünya uygarlığının dehlizlerine uzanan sıradışı bir yolculuğa çıkardığı, tek merkez tarafından yönetilen ileri bir dünya düzeninde, “insan” kalmanın olanağını sorguladığı romanı İanna’nın Dönüşü’nü (ON8) merceğe alıyor.

- Kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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