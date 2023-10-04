YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap Dergi!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 00:01

Güncelleme: 04.10.2023 - 00:01

“ÇOK ‘YAŞŞA’R KEMAL”

- Yazını, yapıtları, kocaman yüreği, insan sıcaklığı, doğa sevgisiyle bütünleşen ve kısa süre önce okuyucularla buluşan “Yaşar Kemal ile Binbir Çiçekli Bahçede: Yaşar Kemal’in Anlatı Dünyasında Doğa, Çevre ve Ekolojik Gerçeklik” adlı kitap ve Yaşar Kemal Vakfı’nın çalışmaları ile doğumunun 100. Yılında edebiyatın ölümsüzü, insanlığın, barışın, sevginin, doğanın, savunucusu, “sesini duyuramayanların sesi”, hey gidinin Adanalısı, ustamız, ağabeyimiz Yaşar Kemal (6 Ekim 1923-28 Şubat 2015) kapağımızda.

Yaşar Kemal özel sayımızın kapak yazısını kaleme alan M. Sadık Aslankara’nın tam da “Cumhuriyetle doğan yazın anıtımız: Yaşar Kemal” başlıklı yazısında yazdığı gibidir Yaşar Kemal: “Cumhuriyetin çocuğu olarak doğan, yüzüncü yılında onu kendisine ‘yoldaş’ kılan Yaşar Kemal, İnce Memed’le açtığı ayracı, Bir Ada Hikâyesi’yle tamamlayıp Cumhuriyet yazınımızın bu ilk yüzyılını bütün süreçleriyle geçerken, Cumhuriyetimiz için de hiç kuşku yok ki ‘anıt yazar’ nitelemesini hak eden “simge yazarımız oldu”.

- Gamze Akdemir, Yaşar Kemal Vakfı’nın kurucusu ve başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli ile söyleşisi; Feridun Andaç, “Yaşar Kemal’in keşfi!”; Olcay Bağır, “Yaşar Kemal’in Cumhuriyet’i” ve S. Seza Yılancıoğlu da “Yaşar Kemal: Ekolojik gerçeklik!” başlıklı incelemeleriyle Yaşar Kemal özel sayımızda yer alıyorlar.

- Bir anı… “Gamze, kız; o güzel yazıyı sen mi yazdın? Hele o başlık, hele o başlık!” Yıllar önceydi… Bu sözlerle onurlandırdı o genç gazeteci evladını koca çınar Yaşar Kemal. Ben de Bir Ada Hikâyesi üzerine dergimize yazdığım, ağabeyim, ustam demekten daima onur duyacağım Yaşar Kemal’i, o çok beğendiğini söyleyerek beni onurlandırdığı yazımın başlığı “Çok ‘Yaşşa’r Kemal”i yineleyerek bir kez daha saygıyla anıyor, doğumunun 100. Yılında aziz anısına hazırladığımız özel sayımızı ilgilerinize sunuyorum.

- Y. Bekir Yurdakul, “Kırk yıllık düş!” başlıklı yazısında, Mustafa Ruhi Şirin’in Dünya Çocukla Kardeş, Afrika Türküsü ve Sevgidir Uçurtma adlı kitaplarından oluşan Dünya Çocukları Şiir Atlası (Resimleyen Berk Öztürk / Turkuvaz Çocuk) dizisini merceğe alıyor.

- Gülşah Elikbank, deneyimli eğitimci Talip Emiroğlu’nun bir çocuğun gözünden dünyanın nasıl göründüğünü; mücadelenin, korkunun umudun ve çabanın yansımasıyla ele aldığı 6 öyküden oluşan ilk öykü kitabı Kanlı Ceket’i (Destek Yay.) tanıtıyor.

- Esra Sezer Ciner, ilk romanı OTTO-Garba ile Sonsuz Yolculuk (Perseus Yay.) adlı, 19. yüzyılda yaşamış bir bilim insanının sürükleyici yaşam öyküsü çevresinde gelişen ilk romanında hiçbir şeyin tesadüfi olmadığını vurguluyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Aydınlanmanın bilgesi, ustamız Hıfzı Topuz’u kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Tüm yakınlarına ve biz sevenlerine içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Anısına sonsuz saygıyla…

Gamze Akdemir

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