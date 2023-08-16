Yazar Eşber Yağmurdereli yoğun bakıma kaldırıldı!

Yazar Eşber Yağmurdereli, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle İzmir'de yoğun bakıma kaldırıldı. Yağmurdereli'nin sağlık durumu ile ilgili gelişmeyi duyuran Ferhat Tunç, "Dileğim odur ki bu badireyi de atlatmış olsun ve yeniden birlikte olacağımız günler için yaşasın" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 13:27
Yazar Eşber Yağmurdereli yoğun bakıma kaldırıldı!
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Yazar, senarist ve şair Eşber Yağmurdereli'nin beyin kanaması geçirdiği ve İzmir’de yoğun bakıma kaldırıldı. 

"DİLEĞİM BU BADİREYİ DE ATLAMIŞ OLSUN"

Yağmurdereli'nin sağlık durumu ile ilgili gelişmeyi sanatçı Ferhat Tunç, Twitter hesabından yaptığı şu açıklama işe duyurdu:

"Sevgili dostumuz Eşber Yağmurdereli’nin geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda olduğunu üzülerek öğreniyorum. Ülkemizin son 30 yılık insan hak ve özgürlükler mücadelesinde hep birlikte olduk. Dileğim odur ki bu badireyi de atlatmış olsun ve yeniden birlikte olacağımız günler için yaşasın. Büyük geçmiş olsun sevgili dostum, yoldaşım."


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