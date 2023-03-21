Yazar Yazar Yavuz Ekinci'nin 'Rüyası Bölünenler' romanı için toplatma kararı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 10:52

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 10:52

İstanbul Cumhuriyet Savcısı’nın talebiyle 7. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yazar Yavuz Ekinci'nin "Rüyası Bölünenler" kitabı hakkında toplatılma kararı verildi. Ekinci, "Gücünüz yetiyorsa buyurun roman kahramanlarını tutuklayıp hapse atın" dedi.

"NE ŞİMDİKİ NE DE GELECEKTEKİ TÜRKİYE'YE HİZMET EDER"

Yazar Ekinci, "Kurgu evrenine açılan davaya karşı açıklama…" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Savcısı’nın talebiyle 7. Sulh Ceza Hâkimliği, 'Rüyası Bölünenler' romanımın toplatılması kararını verdi. 'Rüyası Bölünenler' 2014 yılında Doğan Kitap Yayınevi’nden çıktı. Romanın yayınlanmasının üstünden tam 9 yıl geçmiş. 9 yıldır bu romanım basılıp, dağıtılıp, satılıp okunuyor. Bu kitabın şimdi toplatılıyor olması, ne şimdiki Türkiye’ye ne de gelecekteki Türkiye’ye hizmet eder.

Edebiyata, sanata karşı yapılan müdahale, sansür ve yasaklamalar kötü olan mazinin (kitap toplatmak, yakmak, yasaklamak, yazarı hapse atmak) canlandırılmasından öteye geçemez. Öncekilerin yasaklayıcı tavırları nasıl şimdi gülünç, komik ve beyhude geliyorsa, bugünün yasaklayıcıları da yarın gülünç ve komik gelecektir."

"GÜCÜNÜZ YETİYORSA ROMAN KAHRAMANLARINI HAPSE ATIN"

"Gücünüz yetiyorsa roman kahramanlarını hapse atın"

Kurgulanmış romana yönelik açılan davanın soyutluğuna dikkat çeken Yavuz Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurguladığım evrenin mahkemeye gerçek gelmesi benim edebiyatımın gücünü, mahkemenin de edebiyata yaklaşımını gösterir. Kurgulanmış bir yapıtın evrenine açılan dava soyuttur. Onu bugünün mahkemelerinde yargılayıp yasaklayıp toplatmak ise politiktir. Mahkeme, Rüyası Bölünenler’in kahramanlarına tutuklama kararı çıkarıp onları hapse mi atacak. Gücünüz yetiyorsa buyurun roman kahramanlarını tutuklayıp hapse atın."